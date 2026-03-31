كرة نسائية - وادي دجلة يقصي الأهلي حامل لقب كأس مصر.. ومسار يتأهل للنهائي

حسم فريقا وادي دجلة ومسار مقعدهما في نهائي كأس مصر لسيدات كرة القدم.

وأقصى وادي دجلة فريق سيدات الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر.

وتغلب وادي دجلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر.

بينما نجح مسار في تحقيق الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يتأهل فريقا وادي دجلة ومسار إلى المباراة النهائية للموسم الحالي من كأس مصر.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من كأس مصر على حساب وادي دجلة في النهائي.

ويتصدر فريق مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات هذا الموسم.

بينما يحل الأهلي في المركز الثاني ويليه وادي دجلة ثالثا.