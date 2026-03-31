كرة نسائية - وادي دجلة يقصي الأهلي حامل لقب كأس مصر.. ومسار يتأهل للنهائي
الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 19:13
كتب : FilGoal
حسم فريقا وادي دجلة ومسار مقعدهما في نهائي كأس مصر لسيدات كرة القدم.
وأقصى وادي دجلة فريق سيدات الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر.
وتغلب وادي دجلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر.
بينما نجح مسار في تحقيق الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واحد.
وبذلك يتأهل فريقا وادي دجلة ومسار إلى المباراة النهائية للموسم الحالي من كأس مصر.
وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من كأس مصر على حساب وادي دجلة في النهائي.
ويتصدر فريق مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات هذا الموسم.
بينما يحل الأهلي في المركز الثاني ويليه وادي دجلة ثالثا.
كرة طائرة - الرباعية المحلية حمراء.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري أمام الزمالك انتهت كرة طائرة - الأهلي 3-0 الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب الفوز الثاني في 4 أيام.. سيدات برشلونة ينتصرن مجددا على ريال مدريد تنس طاولة – لاعبة منتخب مصر تتقدم بشكوى ضد معايير اختار المشاركين في بطولة شمال إفريقيا اسكواش - مستمرة في صدارة التصنيف.. هانيا الحمامي تتوج بلقب أوبتاسيا اسكواش - عسل إلى نهائي أوبتاسيا.. ولقب السيدات يحسم صدارة التصنيف الحضور الكامل يقترب.. برشلونة يبيع 25 ألف تذكرة لكلاسيكو أبطال أوروبا كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري السيدات
شوبير: لعبنا بنفس سلاح إسبانيا 43 دقيقة | منتخب مصر