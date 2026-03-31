الاتحاد السعودي يكشف حقيقة إقالة رينارد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة إثالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب الأخضر.

وترددت أنباء عن إقالة رينارد بعد الخسارة الثقيلة على يد منتخب مصر 4-0 وديا.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان مرسل لوسائل الإعلام:

"إشارة إلى ما يتم تداوله حول إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينارد، الاتحاد السعودي يؤد التأكيد على عدم صحة ماتم تداوله عن إنهاء التعاقد".

"عمل الجهاز الفني مستمر وفق الخطة الفنية المعتمدة لإعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، في الوقت الذي ينتظر فيه المنتخب الوطني مساء اليوم مباراة ودية ضد صربيا في إطار البرنامج الفني المعتمد لتجهيز المنتخب بأفضل صورة".

ويلعب منتخب السعودية ضد صريبا وديا ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض كأس العالم 2026.

وذكرت القنوات الرياضية السعودية أن المغربي اسم وليد الركراكي يتواجد بين المرشحين لخلافة هيرفي رينار في تدريب المنتخب السعودي في حالة إقالته.

فيما أشارت جريدة الشرق الأوسط في وقت سابق إلى أن مواجهة السعودية ضد صربيا يوم الثلاثاء قد تطيح بهيرفي رينار من تدريب المنتخب السعودي، وذلك بعد الخسارة المخيبة أمام منتخب مصر برباعية نظيفة في جدة.

وأوضح تقرير القنوات الرياضية السعودية أن الركراكي هو الأقرب لتولي المنصب بنسبة 80%، قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

يذكر أن الركراكي أقيل من تدريب منتخب المغرب قبل أسابيع.

ومنذ عودة الفرنسي هيرفي رينار إلى منصبه مجدداً في نوفمبر 2024 لعب الأخضر تحت قيادته 26 مواجهة، مع لقاء مصر الأخير، واللافت أن المنتخب سجل 26 هدفاً بينما تلقت شباكه 30 هدفاً.

أما الأرقام الخاصة بالفوز والخسارة فقد بدت متقاربة بانتصاره في عشر مباريات وخسارته مثلها وتعادله في 6 مواجهات، لكنه يظل رقماً متواضعاً جداً عند النظر للمنتخبات التي قابلها الأخضر في مسيرته مع رينار.