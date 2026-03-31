الاتحاد السعودي يكشف حقيقة إقالة رينارد

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 18:41

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - منتخب السعودية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة إثالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب الأخضر.

وترددت أنباء عن إقالة رينارد بعد الخسارة الثقيلة على يد منتخب مصر 4-0 وديا.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان مرسل لوسائل الإعلام:

أخبار متعلقة:
بعد الخسارة من مصر برباعية.. رينارد يستدعي العويس لمواجهة صربيا سلطان مندش: منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين.. وأشكر رينارد على ثقته مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر منافس مصر - رينارد يستدعي لاعب الهلال لتعويض هوساوي

"إشارة إلى ما يتم تداوله حول إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينارد، الاتحاد السعودي يؤد التأكيد على عدم صحة ماتم تداوله عن إنهاء التعاقد".

"عمل الجهاز الفني مستمر وفق الخطة الفنية المعتمدة لإعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، في الوقت الذي ينتظر فيه المنتخب الوطني مساء اليوم مباراة ودية ضد صربيا في إطار البرنامج الفني المعتمد لتجهيز المنتخب بأفضل صورة".

ويلعب منتخب السعودية ضد صريبا وديا ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض كأس العالم 2026.

وذكرت القنوات الرياضية السعودية أن المغربي اسم وليد الركراكي يتواجد بين المرشحين لخلافة هيرفي رينار في تدريب المنتخب السعودي في حالة إقالته.

فيما أشارت جريدة الشرق الأوسط في وقت سابق إلى أن مواجهة السعودية ضد صربيا يوم الثلاثاء قد تطيح بهيرفي رينار من تدريب المنتخب السعودي، وذلك بعد الخسارة المخيبة أمام منتخب مصر برباعية نظيفة في جدة.

وأوضح تقرير القنوات الرياضية السعودية أن الركراكي هو الأقرب لتولي المنصب بنسبة 80%، قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

يذكر أن الركراكي أقيل من تدريب منتخب المغرب قبل أسابيع.

ومنذ عودة الفرنسي هيرفي رينار إلى منصبه مجدداً في نوفمبر 2024 لعب الأخضر تحت قيادته 26 مواجهة، مع لقاء مصر الأخير، واللافت أن المنتخب سجل 26 هدفاً بينما تلقت شباكه 30 هدفاً.

أما الأرقام الخاصة بالفوز والخسارة فقد بدت متقاربة بانتصاره في عشر مباريات وخسارته مثلها وتعادله في 6 مواجهات، لكنه يظل رقماً متواضعاً جداً عند النظر للمنتخبات التي قابلها الأخضر في مسيرته مع رينار.

كأس العالم منتخب السعودية رينارد
نرشح لكم
التبديلات لم تأت بثمارها.. السعودية تخسر أمام صربيا بثنائية وديا سالم الدوسري يقترب من العودة إلى الهلال ماركا: ناد سعودي مهتم بضم لاعب برشلونة ماركا: القادسية مهتم بضم أولمو.. واللاعب متمسك بالبقاء في برشلونة مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية بسبب المسابقات الآسيوية.. تعديل مواعيد 10 مباريات في الدوري السعودي ثنائي السعودية قد يغيب أمام صربيا تقرير: الركراكي مرشح لتدريب السعودية في كأس العالم
أخر الأخبار
جاتوزو: أعتذر للجمهور الإيطالي وفخور باللاعبين.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبلي 3 دقيقة | في المونديال
رئيس الاتحاد الإسباني: اعتذرت لأبو ريدة عن الهتافات العنصرية.. والتنازل عن صدارة التصنيف مؤقت 7 دقيقة | منتخب مصر
ياسر إبراهيم: كان بإمكاننا التسجيل أمام إسبانيا.. والمعسكر ناجح بكل المقاييس 30 دقيقة | منتخب مصر
السويد والتشيك وتركيا إلى كأس العالم 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوان جارسيا: عشت حلما في أول مباراة دولية.. ولا أفكر في كأس العالم الآن 35 دقيقة | منتخب مصر
بيدري: نرفض العنصرية تماما.. وأنتم من يقول إسبانيا مرشحة للتتويج بكأس العالم 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام حسن: مواجهة إسبانيا لم تكن ودية 47 دقيقة | منتخب مصر
دي لا فوينتي: نرفض الهتافات العنصرية.. وخروج إيطاليا دليل على صعوبة التأهل 55 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 3 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين 4 مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا
/articles/526262/الاتحاد-السعودي-يكشف-حقيقة-إقالة-رينارد