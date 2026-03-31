منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 18:25

كتب : FilGoal

إيران ضد كوستاريكا

حقق منتخب إيران انتصارا عريضا على كوستاريكا تحضيرا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب إيران على كوستاريكا 5-0 في مباراة ودية أقيمت بميدنة أنطاليا التركية.

وشهدت المباراة حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك في كأس العالم تقارير: إيران تحظر وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية تقرير: بسبب صورته مع حاكم دبي.. استبعاد أزمون من قائمة منتخب إيران المنتخب العراقي لـ في الجول: إيران لم تنسحب رسميا.. واختيار البديل من صلاحيات فيفا

Image

وافتتح علي جوليزاده التسجيل مبكرا لمنتخب إيران عند الدقيقة العاشرة.

وعزز مهدي طارمي تقدم منتخب إيران وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وأضاف محمد محبي الهدف الثالث لمنتخب إيران في الدقيقة 31.

وعاد طارمي للتسجيل مجددا من ركلة جزاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إيران على كوستاريكا بنتيجة 4-0.

واستمر تفوق منتخب إيران على كوستاريكا في الشوط الثاني.

وسجل مهدي قائدي الهدف الخامس للمنتخب الإيراني في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

منتخب إيران منتخب كوستاريكا
نرشح لكم
منتخب الشباب يتعادل وديا أمام الجزائر تشكيل مصر - تبديل وحيد.. وعمر مرموش يقود الهجوم أمام إسبانيا تشكيل إسبانيا - يامال وتوريس أساسيان أمام مصر.. ورايا يحرس المرمى أبو زهرة: حسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي بعد كأس العالم.. وثنائي مرشح لمواجهة مصر القاهرة تتحرك لدعم المنتخب قبل مواجهة إسبانيا.. رسائل الجماهير حاضرة في شوارع القاهرة حسن شحاتة: مصر قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيا بشرط.. وصلاح يجب أن يقودنا إسبانيا تعلن عن طرح دفعة إضافية من تذاكر مباراة مصر منتخب مصر بقميصه التقليدي أمام إسبانيا
أخر الأخبار
تشكيل إيطاليا - كين وريتيجي يقودان الهجوم أمام البوسنة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم حسم مصير فرق الصالات قاريا.. ومقترح يتم دراسته 19 دقيقة | كرة طائرة
منتخب الشباب يتعادل وديا أمام الجزائر 27 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مصر - تبديل وحيد.. وعمر مرموش يقود الهجوم أمام إسبانيا 28 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل إسبانيا - يامال وتوريس أساسيان أمام مصر.. ورايا يحرس المرمى 28 دقيقة | منتخب مصر
كرة نسائية - وادي دجلة يقصي الأهلي حامل لقب كأس مصر.. ومسار يتأهل للنهائي 50 دقيقة | رياضة نسائية
الاتحاد السعودي يكشف حقيقة إقالة رينارد ساعة | سعودي في الجول
منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
/articles/526261/منافس-مصر-إيران-تكتسح-كوستاريكا-بخماسية-تحت-أنظار-إنفانتينو