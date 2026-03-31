منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو

حقق منتخب إيران انتصارا عريضا على كوستاريكا تحضيرا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب إيران على كوستاريكا 5-0 في مباراة ودية أقيمت بميدنة أنطاليا التركية.

وشهدت المباراة حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وافتتح علي جوليزاده التسجيل مبكرا لمنتخب إيران عند الدقيقة العاشرة.

وعزز مهدي طارمي تقدم منتخب إيران وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وأضاف محمد محبي الهدف الثالث لمنتخب إيران في الدقيقة 31.

وعاد طارمي للتسجيل مجددا من ركلة جزاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إيران على كوستاريكا بنتيجة 4-0.

واستمر تفوق منتخب إيران على كوستاريكا في الشوط الثاني.

وسجل مهدي قائدي الهدف الخامس للمنتخب الإيراني في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.