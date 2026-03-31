أبو زهرة: حسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي بعد كأس العالم.. وثنائي مرشح لمواجهة مصر

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عدم حسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي أو منافس منتخب مصر في المباراة الودية قبل السفر إلى أمريكا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول بمباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال أبو زهرة رئيس بعثة منتخب مصر عبر إذاعة أون سبورت: "السودان والبوسنة والهرسك بين المرشحين لمواجهة مصر وديا قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

حسن شحاتة: مصر قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيا بشرط.. وصلاح يجب أن يقودنا منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك في كأس العالم إسبانيا تعلن عن طرح دفعة إضافية من تذاكر مباراة مصر منتخب مصر بقميصه التقليدي أمام إسبانيا

وشدد "لكن لم يتم الاستقرار على تلك المباراة حتى الآن وقد نواجه منتخب مختلف".

وتابع "لا توجد لائحة خاصة لمكافآت كأس العالم، ونريد الاستعداد بالشكل الأمثل قبل البطولة".

وكشف أبو زهرة "لا جديد في ملف المدير الفني للمنتخب الأولمبي وسيتم تأجيل مناقشة الأمر إلى ما بعد كأس العالم، ولم يتم حسم جنسية المدرب سواء مصري أو أجنبي".

واختتم أبو زهرة تصريحاته "بشكل شخصي أميل دائما للمدرب المصري، لكن الأمر لا يعتمد عليّ بمفردي لكنه قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل".

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو القاهرة تتحرك لدعم المنتخب قبل مواجهة إسبانيا.. رسائل الجماهير حاضرة في شوارع القاهرة حسن شحاتة: مصر قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيا بشرط.. وصلاح يجب أن يقودنا إسبانيا تعلن عن طرح دفعة إضافية من تذاكر مباراة مصر منتخب مصر بقميصه التقليدي أمام إسبانيا جوان جارسيا ينضم لقائمة إسبانيا ضد مصر مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا
منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو 12 دقيقة | منتخب مصر
من أجل إنقاذ الموسم.. دي زيربي مدربا لـ توتنام 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: مواجهة الجزائر مهمة.. ونريد الانسجام قبل كأس العالم 54 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا برحيله منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 55 دقيقة | الدوري المصري
سالم الدوسري يقترب من العودة إلى الهلال ساعة | سعودي في الجول
هروب رئيس الاتحاد الكونغولي بعد الحكم بحبسه مدى الحياة ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام طلائع الجيش ساعة | كرة يد
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
