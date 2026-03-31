أبو زهرة: حسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي بعد كأس العالم.. وثنائي مرشح لمواجهة مصر

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عدم حسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي أو منافس منتخب مصر في المباراة الودية قبل السفر إلى أمريكا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول بمباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال أبو زهرة رئيس بعثة منتخب مصر عبر إذاعة أون سبورت: "السودان والبوسنة والهرسك بين المرشحين لمواجهة مصر وديا قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد "لكن لم يتم الاستقرار على تلك المباراة حتى الآن وقد نواجه منتخب مختلف".

وتابع "لا توجد لائحة خاصة لمكافآت كأس العالم، ونريد الاستعداد بالشكل الأمثل قبل البطولة".

وكشف أبو زهرة "لا جديد في ملف المدير الفني للمنتخب الأولمبي وسيتم تأجيل مناقشة الأمر إلى ما بعد كأس العالم، ولم يتم حسم جنسية المدرب سواء مصري أو أجنبي".

واختتم أبو زهرة تصريحاته "بشكل شخصي أميل دائما للمدرب المصري، لكن الأمر لا يعتمد عليّ بمفردي لكنه قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل".

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.