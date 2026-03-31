مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

أبلغ أليو ديانج لاعب الأهلي، النادي برحيله وعدم الاستمرار منذ ما يقارب من شهر ونصف الشهر.

وينتهي تعاقد أليو ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويتبقى 6 مباريات للاعب مع الفريق.

ورد مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com عن تعاقد ديانج مع فالنسيا قائلا: "اللاعب أبلغنا منذ شهر ونصف تقريبا اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الأهلي وقراره بالرحيل بنهاية الموسم الجاري".

كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام طلائع الجيش كرة سلة – الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي الدوري لمواجهة الأهلي للسنة الخامسة على التوالي كرة طائرة - الرباعية المحلية حمراء.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري أمام الزمالك كرة سلة - للمرة الخامسة على التوالي.. الأهلي يهزم الاتصالات ويحسم تأهله لنهائي الدوري

وشدد "الأهلي كان يستهدف بيع ديانج في يناير لعدم رحيله بشكل مجاني، لكن يس توروب المدير الفني أصر على استمراره لنهاية الموسم".

واختتم المصدر تصريحاته "الأهلي بدأ البحث عن بدائل ديانج منذ فترة من أجل تدعيمات الموسم المقبل والهدف التعاقد مع لاعب بنفس المستوى أو أفضل".

وخاض ديانج هذا الموسم 31 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدف وحيد.

وانضم ديانج إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019.

وخرج ديانج إعارة إلى الخلود السعودي في صيف 2024 ولمدة موسم قبل أن يعود للأهلي مجددا.

خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري المستشار القانوني للزمالك: سنواصل التصعيد ضد زيزو كأس عاصمة مصر - زد يحسم آخر بطاقات نصف النهائي رغم التعادل أمام المقاولون في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد قبل مواجهة المصري.. الزمالك يهزم إيسترن أليكس بخماسية وديا في عودة عواد كأس عاصمة مصر - المصري يحسم تأهله لنصف النهائي بعد التعادل أمام الجونة تشكيل الزمالك - أول ظهور لعواد من شهرين أمام الشرقية للدخان وديا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب
الاتحاد السعودي يكشف حقيقة إقالة رينارد 20 دقيقة | سعودي في الجول
منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو 35 دقيقة | منتخب مصر
أبو زهرة: حسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي بعد كأس العالم.. وثنائي مرشح لمواجهة مصر 53 دقيقة | منتخب مصر
من أجل إنقاذ الموسم.. دي زيربي مدربا لـ توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: مواجهة الجزائر مهمة.. ونريد الانسجام قبل كأس العالم ساعة | الوطن العربي
سالم الدوسري يقترب من العودة إلى الهلال ساعة | سعودي في الجول
هروب رئيس الاتحاد الكونغولي بعد الحكم بحبسه مدى الحياة ساعة | الكرة الإفريقية
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
