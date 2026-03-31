سالم الدوسري يقترب من العودة إلى الهلال

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 17:12

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

بدأ سالم الدوسري قائد فريق الهلال بالتعافي التدريجي من إصابة الركبة في برنامجه العلاجي الذي يؤديه يوميًّا بالعيادة الطبية في مقر النادي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أنَّ طبيب النادي لم يحدد حتى الآن موعد دخوله المرحلة النهائية من التأهيل، التي تعتمد على الجري والتأهيل الفني البدني وملامسة الكرة، على أن يتضح ذلك نهاية الأسبوع الجاري.

وعلى الطرف الآخر لفت التقرير إلى أنَّ الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، لا يزال يخضع للعلاج والتأهيل جراء الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده رفقة متعب الحربي، المصاب في مفصل الكاحل، وحسان تمبكتي في عضلة الفخذ، إضافة إلى ناصر الدوسري في إصبع القدم.

أخبار متعلقة:
وأشار إلى أنَّ الجهاز الطبي ينتظر التحاق اللاعبين الدوليين الأربعاء بمقر النادي، لمعرفة مدى جاهزيتهم للدخول في التدريب الرئيسي الذي يسبق مواجهة التعاون في الدوري، التي تلعب السبت المقبل ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

ويعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، خلال فترة التوقف الجارية حاليًّا، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في معسكر صربيا، على عدد من لاعبي تحت 21 عامًا، لإكمال النقص في صفوف الفريق جراء انتظام اللاعبين الدوليين وملازمة بعضهم عيادة النادي للتشافي من الإصابات المتفرقة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط.

ويتبقى للأزرق 8 مواجهات، قبل إسدال الستار على بطولة دوري المحترفين، على أن يلعب على التوالي أمام التعاون، الخلود، الخليج، ضمك، الحزم، النصر، نيوم، والفيحاء.

الهلال سالم الدوسري
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526256/سالم-الدوسري-يقترب-من-العودة-إلى-الهلال