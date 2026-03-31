كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام طلائع الجيش

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 17:02

كتب : محمد سمير

عمر كاستيلو - الأهلي ضد طلائع الجيش كرة يد

واصل فريق الأهلي تصدر دوري رجال كرة اليد بالعلامة الكاملة عقب مرور تسع جولات من المرحلة الختامية.

وتغلب فريق الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 36-22 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وحسم الأهلي المباراة من الشوط الأول الذي انتهى بفارق كبير بنتيجة 21-8.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة منفردا.

ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 26.5 نقطة قبل مواجهة الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في 4 من الـ 5 مباريات المتبقية بمسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فريق الجزيرة مساء الجمعة المقبل.

وكان الأهلي توج بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.

الأهلي كرة يد دوري اليد
