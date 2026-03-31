كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام طلائع الجيش
الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 17:02
كتب : محمد سمير
واصل فريق الأهلي تصدر دوري رجال كرة اليد بالعلامة الكاملة عقب مرور تسع جولات من المرحلة الختامية.
وتغلب فريق الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 36-22 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة.
وحسم الأهلي المباراة من الشوط الأول الذي انتهى بفارق كبير بنتيجة 21-8.
ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة منفردا.
ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 26.5 نقطة قبل مواجهة الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء.
ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في 4 من الـ 5 مباريات المتبقية بمسابقة الدوري.
ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فريق الجزيرة مساء الجمعة المقبل.
وكان الأهلي توج بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.
وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.
وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.