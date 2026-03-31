القاهرة تتحرك لدعم المنتخب قبل مواجهة إسبانيا.. رسائل الجماهير حاضرة في شوارع القاهرة

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 16:54

كتب : FilGoal

بدأت ملامح الدعم الجماهيري لمنتخب مصر في الظهور بوضوح داخل شوارع القاهرة قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب إسبانيا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني في مباراة ودية مرتقبة قبل نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

وتقام المباراة على ملعب نادي إسبانيول بمدينة برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في تجربة قوية للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين قبل المرحلة المقبلة.

أخبار متعلقة:
ظهرت إعلانات متحركة عبر سيارات إعلانية "سين إكس" في عدد من الميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى تحمل رسائل دعم للمنتخب الوطني.

أبرز هذه الرسائل "شجع منتخب مصر"، وذلك تزامنًا مع مواجهة إسبانيا المرتقبة اليوم والتي من المقرر إذاعة المباراة عبر قناة أون سبورت الرياضية.

كما تُبرز التردد الجديد 11977 لقنوات شبكة أون سبورت، والتي من المقرر أن تنقل المباراة مباشرة للجماهير.

ويخوض منتخب مصر المواجهة وسط تركيز على الجاهزية الفنية والبدنية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتكاك بمنتخب بحجم إسبانيا، قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

مصر منتخب مصر إسبانيا منتخب إسبانيا أون سبورت
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526253/القاهرة-تتحرك-لدعم-المنتخب-قبل-مواجهة-إسبانيا-رسائل-الجماهير-حاضرة-في-شوارع-القاهرة