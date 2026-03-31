خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 16:22

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وستقام المباريات خلال يومي الأحد 5 أبريل والثلاثاء 7 أبريل.

وجاءت المباريات كالتالي:

قبل مواجهة المصري.. الزمالك يهزم إيسترن أليكس بخماسية وديا في عودة عواد كأس عاصمة مصر - المصري يحسم تأهله لنصف النهائي بعد التعادل أمام الجونة عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل دوري السلة الإفريقي – بقيادة مصرية.. خسارة أهلي بنغازي للمباراة الثانية

الأحد 5 أبريل

المصري × الزمالك.. 8:00 مساء - استاد برج العرب.

الثلاثاء 7 أبريل

سموحة × إنبي.. 5:00 مساء - استاد برج العرب.

سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

الأهلي الزمالك الدوري المصري المصري
المستشار القانوني للزمالك: سنواصل التصعيد ضد زيزو كأس عاصمة مصر - زد يحسم آخر بطاقات نصف النهائي رغم التعادل أمام المقاولون في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد قبل مواجهة المصري.. الزمالك يهزم إيسترن أليكس بخماسية وديا في عودة عواد كأس عاصمة مصر - المصري يحسم تأهله لنصف النهائي بعد التعادل أمام الجونة تشكيل الزمالك - أول ظهور لعواد من شهرين أمام الشرقية للدخان وديا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب وكيل قندوسي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك.. وموقفه من العودة لـ الأهلي
منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك في كأس العالم 18 دقيقة | آسيا
الدوري الكندي يبدأ الثورة المرتقبة في قانون التسلل ساعة | الكرة الأوروبية
حسن شحاتة: مصر قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيا بشرط.. وصلاح يجب أن يقودنا 2 ساعة | منتخب مصر
نهضة بركان يرد على الهلال السوداني بشأن أزمة المنشطات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بهدفين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: توتنام يقترب من إعلان التعاقد مع دي زيربي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نابولي يصدر بيانا ناريا بعد موقف لوكاكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
