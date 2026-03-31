خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري
الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 16:22
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.
وستقام المباريات خلال يومي الأحد 5 أبريل والثلاثاء 7 أبريل.
وجاءت المباريات كالتالي:
الأحد 5 أبريل
المصري × الزمالك.. 8:00 مساء - استاد برج العرب.
الثلاثاء 7 أبريل
سموحة × إنبي.. 5:00 مساء - استاد برج العرب.
سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
