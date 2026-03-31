خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وستقام المباريات خلال يومي الأحد 5 أبريل والثلاثاء 7 أبريل.

وجاءت المباريات كالتالي:

الأحد 5 أبريل

المصري × الزمالك.. 8:00 مساء - استاد برج العرب.

الثلاثاء 7 أبريل

سموحة × إنبي.. 5:00 مساء - استاد برج العرب.

سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

