منتخب مصر بقميصه التقليدي أمام إسبانيا

سيرتدي منتخب مصر قميصه التقليدي أمام نظيره الإسباني في المباراة الودية التي تجمعهما يوم الثلاثاء.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول في التاسعة من مساء الثلاثاء.

وأعلن منتخب إسبانيا ارتداء القميص الأبيض الثاني أمام مصر، مما يعني ارتداء منتخب مصر لقميصه الأحمر التقليدي.

وظهر القميصان لأول مرة خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وبذلك لن يظهر القميص البديل لمنتخب مصر قبل أواخر مايو المقبل، إذ لعب الفراعنة ضد السعودية يوم الجمعة بالقميص الأحمر أيضا.

وكذلك لن يظهر قميص إسبانيا الأحمر الأساسي، إذ لعب اللاروخا ضد صربيا يوم الجمعة بالقميص الأبيض أيضا.

يذكر أن المنتخب الإسباني لم يلعب في كتالونيا منذ عام 2022.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، تحضيرا لمواجهة منتخب اللاروخا وديا.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.