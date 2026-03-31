مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 10:46

كتب : FilGoal

مصر ضد السعودية

تختتم اليوم مباريات التوقف الدولي لشهر مارس الحالي بمباريات ودية وأخرى رسمية بالملحق المؤهل للمونديال.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس والقنوات الناقلة

نهائي الملحق العالمي

الكونغو الديمقراطية × جامايكا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

العراق × بوليفيا.. 5:00 صباح الأربعاء - بي إن سبورتس 1.

مباريات دولية ودية

صربيا × السعودية.. 6:00 مساء - STC.

الأردن × نيجيريا.. 7:30 مساء - أون سبورتس ماكس.

إنجلترا × اليابان.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

هولندا × الإكوادور.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

إسبانيا × مصر.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.

الجزائر × أوروجواي.. 9:30 مساء - الجزائرية الأولى

المغرب × باراجواي.. 9:00 مساء - المغربية الرياضية.

أمريكا × البرتغال.. 1:00 صباح الأربعاء.

الأرجنتين × زامبيا.. 1:15 صباح الأربعاء - أون سبورت ماكس.

كندا × تونس.. 1:30 صباح الأربعاء - الوطنية التونسية.

البرازيل × كرواتيا.. 2:00 صباح الأربعاء.

المكسيك × بلجيكا.. 3:00 صباح الأربعاء.

نهائي ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم

كوسوفو × تركيا.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

البوسنة والهرسك × إيطاليا.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

التشيك × الدنمارك.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

السويد × بولندا.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

