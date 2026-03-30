جاتوزو: جماهير البوسنة لا تسجل أهدافا.. وأفضل فريقا صلبا على الأداء الجميل

تحدث جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا عن مواجهة البوسنة في الملحق المؤهل لكأس العالم، مؤكدا ثقته في فريقه رغم الأجواء المنتظرة.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0 في ملعب بيرجامو معقل أتالانتا بإيطاليا.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي: "الحديث عن أرضية الملعب أو الجماهير مجرد أعذار، إذا كان الملعب سيئا فهو كذلك للفريقين".

وأضاف "أحترم البوسنة كثيرا لما يقدموه داخل الملعب، لكن الجماهير لا تسجل أهدافا، هذا لم يحدث معي أبدا".

وأوضح "لا يجب أن نفكر في الظروف المحيطة، ذلك سيجعلنا أضعف".

وتابع "لم نكن بهذا الشكل قبل عدة أشهر، كنا نستقبل أهدافا بسهولة ونفقد توازننا".

وأكمل "ربما لا نقدم كرة هجومية رائعة الآن، لكنني أفضل فريقا صلبا يعاني أقل، حتى لو كان أقل جمالا".

وأشار جاتوزو إلى هدفه قائلا: "نريد اللعب بروح ورغبة كبيرة، هذا جزء من تاريخ الكرة الإيطالية".

واستعاد ذكريات التتويج قائلا: "فزنا بكأس العالم ليس لأننا الأفضل، بل بسبب روحنا وقدرتنا على القتال".

واختتم "أنا فخور باللاعبين، وأتمنى أن نحقق الهدف بالتأهل، أما إذا حدث العكس سنتحدث وقتها".

وكسر الأتزوري مؤقتا لعنة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، ففي 2018 خسر من السويد 1-0 ذهابا وتعادل سلبيا إيابا.

وفي 2022 خسر بشكل مفاجئ من مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق بهدف دون رد.

والآن في 2026 انتصر على أيرلندا الشمالية في نصف فالنهائي ويواجه منتخب إيطاليا نظيره البوسنة والهرسك لتحديد المتأهل لكأس العالم.

وكان منتخب البوسنة والهرسك قد تغلب على ويلز بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.