إبراهيم حسن: تم الاتفاق مع منتخب إسبانيا على إجراء 11 تبديل في المباراة الودية

اتفق منتخب مصر مع نظيره الإسباني على إجراء 11 تبديل خلال المباراة الودية بين الفريقين.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر المركز الإعلامي: "تم الاتفاق مع منتخب إسبانيا على إجراء 11 تبديل خلال المباراة الودية بين الفريقين".

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.