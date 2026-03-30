إبراهيم حسن: تم الاتفاق مع منتخب إسبانيا على إجراء 11 تبديل في المباراة الودية

الإثنين، 30 مارس 2026 - 22:53

كتب : محمد جمال

إبراهيم حسن - محمد هاني - مران منتخب مصر

اتفق منتخب مصر مع نظيره الإسباني على إجراء 11 تبديل خلال المباراة الودية بين الفريقين.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

منتخب مصر يختتم الاستعداد لمواجهة إسبانيا مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية أبو زهرة: الاتفاق على إجراء 8 تبديلات خلال مباراة مصر وإسبانيا.. وغياب الـ VAR أس: رايا الأقرب لحراسة مرمى إسبانيا أمام مصر

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر المركز الإعلامي: "تم الاتفاق مع منتخب إسبانيا على إجراء 11 تبديل خلال المباراة الودية بين الفريقين".

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا مؤتمر دي لافونتي: مباراة مصر ستساعدنا على تحديد قائمة كأس العالم منتخب مصر يختتم الاستعداد لمواجهة إسبانيا مؤتمر تريزيجيه: حققنا العديد من المكاسب أمام السعودية.. وجاهزون لمباراة كبيرة ضد إسبانيا مؤتمر حسام حسن: مواجهة إسبانيا مخاطرة لكنها إيجابية.. وسعداء بمواجهة المرشح الأول لكأس العالم بطولة شمال إفريقيا للناشئين – المغرب يهزم مصر في الوقت القاتل انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(2) المغرب.. نهاية المباراة مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية
دراما كروية: منتخب إيطاليا يتجسس على تدريبات البوسنة بواسطة أحد الجنود 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاتوزو: جماهير البوسنة لا تسجل أهدافا.. وأفضل فريقا صلبا على الأداء الجميل 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
المستشار القانوني للزمالك: سنواصل التصعيد ضد زيزو 36 دقيقة | الدوري المصري
كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر دي لافونتي: مباراة مصر ستساعدنا على تحديد قائمة كأس العالم ساعة | منتخب مصر
سكالوني: ميسي سيبدأ مباراة زامبيا ساعة | أمريكا
منتخب مصر يختتم الاستعداد لمواجهة إسبانيا ساعة | منتخب مصر
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
