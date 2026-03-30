ماركا: ناد سعودي مهتم بضم لاعب برشلونة

أفادت تقارير بأن ممثلين عن نادي القادسية تواصلوا مع مسؤولي برشلونة لمناقشة إمكانية التعاقد مع داني أولمو خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وذكرت صحيفة ماركا أن القادسية أبدى اهتمامًا جادًا باللاعب، حيث تابع كشافو النادي مستواه هذا الموسم، رغم عدم وجود تواصل مباشر مع اللاعب حتى الآن.

وشهدت الفترة الأخيرة تكهنات بشأن مستقبل أولمو، رغم أن عقده مع برشلونة يمتد حتى صيف 2030، مع وجود تقارير تشير إلى استعداد النادي لبيعه مقابل عرض مناسب.

ورغم ذلك، يُنظر إلى أولمو داخل برشلونة كجزء مهم من خطط الفريق المستقبلية من جانب المدير الرياضي ديكو والمدرب فليك.

لكن في حال وصول عرض مالي ضخم من الدوري السعودي، قد يجد برشلونة صعوبة في رفضه، خاصة في ظل سعيه لتدعيم صفوفه خلال الصيف.

وقد يفتح رحيل أولمو الباب أمام برشلونة للتحرك نحو التعاقد مع يان ديوماند، المرتبط مؤخرًا بالانتقال إلى كامب نو.

وكان الدولي الإسباني قد انضم إلى برشلونة قادمًا من لايبزيج في صيف 2024، وخاض منذ ذلك الحين 77 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، أحرز أولمو 8 أهداف وصنع 7 في 38 مباراة، لكنه لا يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب هانز فليك.

ويتقدم فيرمين لوبيز عليه في مركز صانع الألعاب، بعد المستويات المميزة التي يقدمها خلال موسم 2025-2026.

كما يفضل فليك الاعتماد على لامين يامال ورافينيا في المراكز الهجومية على الأطراف، حال اكتمال صفوف الفريق.