أنشيلوتي: كأس العالم يحسمه الأقوى دفاعيا وليس الأكثر تسجيلا

الإثنين، 30 مارس 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل عن فلسفته قبل مواجهة كرواتيا، مؤكدا أن الحسم في المونديال يعتمد على الصلابة الدفاعية.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كرواتيا فجر الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات كأس العالم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "الفوز بكأس العالم لا يتعلق بمن يسجل أكثر، بل بمن يستقبل أهدافا أقل".

وأضاف "البرازيل توجت سابقا بالجمع بين الموهبة والتنظيم الدفاعي، ولا توجد طريقة أخرى غير الدفاع الجيد".

وأوضح "لا أحب أن يقال إنني مدرب دفاعي، لكن التوازن مهم للغاية لأي فريق".

وتابع "نملك فكرة واضحة عن طريقة اللعب، ونريد تحركا مستمرا في الهجوم مع مهاجم مرجعي، بما يمنحنا تنوعا وعدم توقع".

وأشاد أنشيلوتي بثنائي الهجوم فينيسيوس جونيور ورافينيا قائلا: "هما من أفضل اللاعبين في العالم، وسيقدمان كأس عالم كبيرة".

وأكمل "نحتاج أن يقدما نفس الجودة مع المنتخب، وأنا واثق من ذلك بسبب شخصيتهما".

كما أثنى على لوكا مودريتش قائلا: "لاعب متكامل، يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط، وهو من أفضل من دربتهم".

وأتم "مودريتش لاعب فريد، ولا يوجد مثله في العالم".

وخسر منتخب البرازيل أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد وديا مع بداية التوقف الدولي.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة من كأس العالم بجانب كل من المغرب وأسكتلندا وهايتي.

