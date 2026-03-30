مؤتمر تريزيجيه: حققنا العديد من المكاسب أمام السعودية.. وجاهزون لمباراة كبيرة ضد إسبانيا

الإثنين، 30 مارس 2026 - 21:13

كتب : FilGoal

تريزيجيه في المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

أعرب محمود تريزيجيه عن استعداد منتخب مصر لمواجهة إسبانيا الودية ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

أخبار متعلقة:
وقال محمود تريزيجيه في المؤتمر الصحفي: "حققنا العديد من المكاسب من ودية منتخب السعودية القوى، وجاهزون لتقديم مباراة كبيرة أمام إسبانيا ونتمنى أن تكون ممتعة".

وتابع "نحترم كل لاعبى منتخب إسبانيا وكلهم لاعبين كبار، كل اللاعبين يتنافسون لحجز مكان في قائمة منتخب مصر لكأس العالم".

واختتم تريزيجيه تصريحاته "منتخب مصر كبير ونسعى دائما لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير".

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

مصر إسبانيا مؤتمر تريزيجيه
أخر الأخبار
منتخب مصر يختتم الاستعداد لمواجهة إسبانيا 2 دقيقة | منتخب مصر
ماركا: ناد سعودي مهتم بضم لاعب برشلونة 8 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - زد يحسم آخر بطاقات نصف النهائي رغم التعادل أمام المقاولون 19 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: كأس العالم يحسمه الأقوى دفاعيا وليس الأكثر تسجيلا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الزمالك.. كاف يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تريزيجيه: حققنا العديد من المكاسب أمام السعودية.. وجاهزون لمباراة كبيرة ضد إسبانيا ساعة | منتخب مصر
كرة سلة – الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي الدوري لمواجهة الأهلي للسنة الخامسة على التوالي ساعة | كرة سلة
كرة طائرة - الرباعية المحلية حمراء.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري أمام الزمالك ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
/articles/526224/مؤتمر-تريزيجيه-حققنا-العديد-من-المكاسب-أمام-السعودية-وجاهزون-لمباراة-كبيرة-ضد-إسبانيا