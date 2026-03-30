مؤتمر تريزيجيه: حققنا العديد من المكاسب أمام السعودية.. وجاهزون لمباراة كبيرة ضد إسبانيا

أعرب محمود تريزيجيه عن استعداد منتخب مصر لمواجهة إسبانيا الودية ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

وقال محمود تريزيجيه في المؤتمر الصحفي: "حققنا العديد من المكاسب من ودية منتخب السعودية القوى، وجاهزون لتقديم مباراة كبيرة أمام إسبانيا ونتمنى أن تكون ممتعة".

وتابع "نحترم كل لاعبى منتخب إسبانيا وكلهم لاعبين كبار، كل اللاعبين يتنافسون لحجز مكان في قائمة منتخب مصر لكأس العالم".

واختتم تريزيجيه تصريحاته "منتخب مصر كبير ونسعى دائما لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير".

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.