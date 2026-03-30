كرة سلة – الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي الدوري لمواجهة الأهلي للسنة الخامسة على التوالي

تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال، بعد التفوق على الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 3-1 في عدد المباريات.

وفاز الاتحاد السكندري على الزمالك في المباراة الرابعة من سلسلة نصف النهائي، بنتيجة 85-80.

وذلك في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان أعلى المسجلين للنقاط من الاتحاد السكندري هو بيير جاكسون برصيد 21 نقطة.

أما من الزمالك سجل المحترف الأمريكي إيه جي إنجليش 26 نقطة، كأكثر المسجلين في المباراة.

وبذلك يتأهل الاتحاد لنهائي الدوري لمواجهة الأهلي، الذي تفوق في نصف النهائي على المصرية للاتصالات بنتيجة 3-1 أيضا.

ويعد النهائي بين الأهلي والاتحاد السكندري هو الخامس على التوالي بين الفريقين.

وفاز الأهلي على الاتحاد في النهائي 3 مرات، مقابل مرة للأخضر.

كما وصل الاتحاد السكندري للنهائي للمرة السابعة على التوالي.