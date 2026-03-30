كرة طائرة - الرباعية المحلية حمراء.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري أمام الزمالك

حسم فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة لقب الدوري بعد الفوز على الزمالك في الجولة الختامية.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الخامسة والأخيرة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة بينما تجمد رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الثاني.

وبذلك يتوج الأهلي بالرباعية المحلية هذا الموسم بعد حصد كل من الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري المرتبط.

ويتبقى فقط المنافسة على لقب بطولة إفريقيا للأندية والمقرر أن يستضيفها الأهلي في منتصف أبريل المقبل.

وحسم الأهلي المباراة بنتيجة (29-27، 25-14، 25-17).

وكان الشوط الأول مثيرا من الجانبين واستمر التعادل حتى حسمه الأحمر بنتيجة 29-27.

بينما تفوق الأهلي في الشوط الثاني منذ بدايته ووسع الفارق إلى أكثر من 5 نقاط حتى انتهى الشوط في النهاية بنتيجة 25-14.

واستمر تفوق سيدات الأهلي في الشوط الثالث وحسمه بنتيجة 25-17.

