كرة طائرة - الرباعية المحلية حمراء.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري أمام الزمالك

الإثنين، 30 مارس 2026 - 20:50

كتب : محمد سمير

ندى حمدي - سيدات الأهلي كرة طائرة

حسم فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة لقب الدوري بعد الفوز على الزمالك في الجولة الختامية.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الخامسة والأخيرة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة بينما تجمد رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الثاني.

انتهت كرة طائرة - الأهلي 3-0 الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب كرة طائرة - سيف عابد يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي كرة طائرة - الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة سيف عابد كرة طائرة - ثالث بطولات الموسم.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب الدوري

وبذلك يتوج الأهلي بالرباعية المحلية هذا الموسم بعد حصد كل من الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري المرتبط.

ويتبقى فقط المنافسة على لقب بطولة إفريقيا للأندية والمقرر أن يستضيفها الأهلي في منتصف أبريل المقبل.

وحسم الأهلي المباراة بنتيجة (29-27، 25-14، 25-17).

وكان الشوط الأول مثيرا من الجانبين واستمر التعادل حتى حسمه الأحمر بنتيجة 29-27.

بينما تفوق الأهلي في الشوط الثاني منذ بدايته ووسع الفارق إلى أكثر من 5 نقاط حتى انتهى الشوط في النهاية بنتيجة 25-14.

واستمر تفوق سيدات الأهلي في الشوط الثالث وحسمه بنتيجة 25-17.

وبذلك يحسم فريق سيدات الأهلي الرباعية المحلية لهذا الموسم.

كرة طائرة سيدات الأهلي ندى حمدي
نرشح لكم
انتهت كرة طائرة - الأهلي 3-0 الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب الفوز الثاني في 4 أيام.. سيدات برشلونة ينتصرن مجددا على ريال مدريد تنس طاولة – لاعبة منتخب مصر تتقدم بشكوى ضد معايير اختار المشاركين في بطولة شمال إفريقيا اسكواش - مستمرة في صدارة التصنيف.. هانيا الحمامي تتوج بلقب أوبتاسيا اسكواش - عسل إلى نهائي أوبتاسيا.. ولقب السيدات يحسم صدارة التصنيف الحضور الكامل يقترب.. برشلونة يبيع 25 ألف تذكرة لكلاسيكو أبطال أوروبا كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري السيدات كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان التأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: تم الاتفاق مع منتخب إسبانيا على إجراء 11 تبديل في المباراة الودية دقيقة | منتخب مصر
سكالوني: ميسي سيبدأ مباراة زامبيا 20 دقيقة | أمريكا
منتخب مصر يختتم الاستعداد لمواجهة إسبانيا 24 دقيقة | منتخب مصر
ماركا: ناد سعودي مهتم بضم لاعب برشلونة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - زد يحسم آخر بطاقات نصف النهائي رغم التعادل أمام المقاولون 41 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: كأس العالم يحسمه الأقوى دفاعيا وليس الأكثر تسجيلا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الزمالك.. كاف يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تريزيجيه: حققنا العديد من المكاسب أمام السعودية.. وجاهزون لمباراة كبيرة ضد إسبانيا ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
