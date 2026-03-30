مؤتمر حسام حسن: مواجهة إسبانيا مخاطرة لكنها إيجابية.. وسعداء بمواجهة المرشح الأول لكأس العالم

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بمواجهة إسبانيا وديا ضمن الاستعدادات لمنافسات كأس العالم.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

وقال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء بالتواجد في دولة من أهم دول كرة القدم التي نعشقها، ونواجه منتخب كبير مثل إسبانيا وأتمنى أن يستفاد منتخب مصر من التجربة".

وتابع "نخوض مواجهة إسبانيا، للتعود على أجواء المباريات الكبرى مثل كأس العالم".

وكشف حسام حسن "نواجه إسبانيا بعد مواجهة السعودية بثلاثة أيام تقريبا، ورغم ضيق الوقت والسفر حوالي 6 ساعات لكننا قادرون على تقديم مباراة قوية".

وشدد "نعلم جيدا من هو منتخب السعودية أحد أفضل وأقوى المنتخبات العربية والآسيوية، والمباراة لم تكن سهلة، لكن كانت لدينا خطة نسعى لتطبيقها".

وأضاف "منتخب إسبانيا معروف للجميع وتصنيفه الأول عالميا، وأحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم، وجئنا لمواجهته على ملعبه من أجل الاستفادة".

أما عن مواجهة أحد الفرق الكبرى فأوضح "طموحي كبير ومبدأي هو العمل مع الفريق القوي من أجل التطور، ونحن منتخب مصر لديه سمعة كبيرة والأكثر تتويجا بأمم إفريقيا، ونمتلك لاعبين العالم أجمع يعرفهم جيدا مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم كما انضم لنا مؤخرا هيثم حسن أحد لاعبي الدوري الإسباني، ونريد تقديم كرة تليق بالنجوم".

وشدد "أعلم أن مواجهة منتخب مرشح للتتويج بكأس العالم مخاطرة كبيرة لكنها مخاطرة إيجابية أنا سعيد بها، وأنا منذ كنت لاعبا أعلم جيدا أن المنتخب المصري لا يهاب أحد".

وكشف "كان يمكننا الاعتذار عن مواجهة إسبانيا لأن المباراتين خارج ملعبنا، لكن كنت أريد الاستفادة وأنا من الناس التي تعشق كرة القدم الإسبانية وأنديتها الكبيرة وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة".

واختتم حسام حسن تصريحاته "لدينا ثقة في أنفسنا، ومنتخب مصر كبير، ونشارك في كأس العالم للمرة الرابعة وكانت لدينا تجربة في كأس العالم 90 وواجهنا أعظم اللاعبين مع منتخب هولندا وحققنا نتيجة إيجابية".

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.