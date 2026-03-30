قبل مواجهة المصري.. الزمالك يهزم إيسترن أليكس بخماسية وديا في عودة عواد

الإثنين، 30 مارس 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

الزمالك - أوتوهو

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على إيسترن أليكس وديا ضمن الاستعدادا لمواجهة المصري في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وتغلب الزمالك على إيسترن أليكس بخمسة أهداف دون مقابل على استاد الكلية الحربية.

وجاء تشكيل الزمالك في الشوط الأول كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - أحمد عبد الرحيم إيشو.

الوسط: محمود جهاد - محمد شحاتة - سيف جعفر - آدم كايد - جوان بيزيرا.

الهجوم: عمرو ناصر - أيمن أمير عبد العزيز.

وسيطر الزمالك على المباراة منذ البداية وهدد مرمى إيسترن أليكس بالإسكندرية في أكثر من فرصة، وفي الدقيقة 28 تمكن سيف جعفر من تسجيل هدف التقدم للزمالك من متابعة لتسديدة أيمن أمير عبد العزيز من داخل منطقة الجزاء وحولها بقدمه على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 37 نجح عمرو ناصر في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية دون رد.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمد صبحي وبارون اوشينج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل ومحمود بنتايج ويوسف وائل "فرنسي" وأحمد ربيع وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وكثف الزمالك محاولاته لتسجيل هدف ثالث، وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني بالسيد أسامة بدلًا من محمود حمدي "الونش"، وفي الدقيقة 70 تمكن سيف الجزيري من تسجيل الهدف الثالث للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ودفع الجهاز الفني بمحمد إبراهيم بدلًا من محمد إسماعيل.

وفي الدقيقة 85 أضاف سيف الجزيري الهدف الرابع للأبيض والثاني له، قبل أن يحرز الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الخامس في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بخماسية دون رد.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم الأحد المقبل الموافق 5 أبريل في أولى مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة كما تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية وسيواجه شباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526219/قبل-مواجهة-المصري-الزمالك-يهزم-إيسترن-أليكس-بخماسية-وديا-في-عودة-عواد