كأس عاصمة مصر - المصري يحسم تأهله لنصف النهائي بعد التعادل أمام الجونة

الإثنين، 30 مارس 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف محمد مخلوف ضد الجونة

حسم المصري تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر رغم التعادل أمام الجونة.

وتعادل المصري أمام الجونة بهدفين لكل منهما ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز المصري بهدفين دون مقابل.

لينجح الفريق البورسعيدي في الفوز بإجمالي 4-2.

وتقدم الجونة أولا في الدقيقة 17 عن طريق محمد عبد القادر، بينما عادل محمد مخلوف النتيجة في الدقيقة 23.

وقتل عمر الساعي المباراة في الدقيقة 73 بهدف ثاني لصالح المصري.

بينما أدرك أحمد رفعت التعادل في الدقيقة 84.

وينتظر المصري المتأهل من مواجهة المقاولون ضد زد.

وستشهد النسخة الحالية بطلا جديدا بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا من مرحلة المجموعات.

وحقق مودرن سبورت اللقب في أول نسخة وتبعه سيراميكا بالسيطرة على 3 نسخ متتالية.

يذكر أن حامل لقب كأس عاصمة مصر يتأهل للمشاركة في كأس السوبر المصري للموسم الجديد.

