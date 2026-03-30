انتهت كرة سلة بالفيديو – الزمالك (80)-(85) الاتحاد.. الأخضر لنهائي الدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المواجهة الرابعة من سلسلة نصف نهائي دوري كرة السلة للرجال.

وتقام المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشير السلسلة إلى تقدم الاتحاد السكندري 2-1، وفاز الزمالك في المباراة الأولى، والأخضر في المباراتين الثانية والثالثة.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الأهلي في نهائي الدوري.

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري 85-80

ق 2: تقدم الاتحاد 79-75

ق 7: تقدم الاتحاد 70-67

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 68-62

ق 5: تقدم الاتحاد 52-47

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 41-37

ق 2: تقدم الاتحاد 39-37

ق 8: تقدم الاتحاد 26-22

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول 21-21

ق 2: تقدم الزمالك 21-18

ق 6: تقدم الاتحاد 11-10

ق 8: تقدم الاتحاد 7-4

ق 9: تقدم الزمالك 4-0

انطلاق المباراة