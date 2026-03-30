كأيقونة عالمية.. Pepsi Football Nation تحتفل بمحمد صلاح الذي يجسد ماضي وحاضر ومستقبل شغف كرة القدم

الإثنين، 30 مارس 2026 - 18:43

كتب : محمود صلاح

محمد صلاح مع بيبسي

تُسلّط بيبسي العالمية اليوم الضوء على النجم محمد صلاح كأحد أبرز المواهب الكروية الملهمة ضمن منصة Pepsi Football Nation التى تقدم قصصاً جديدة وملهمة مع اقتراب صيف حافل بكرة القدم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويمتد تأثير صلاح إلى ما هو أبعد من المستطيل الأخضر، فمن بداياته في قرية نجريج بمصر، إلى أن أصبح واحداً من أكثر لاعبي جيله تأثيراً، استطاع صلاح أن يجسّد قوة كرة القدم في توحيد المجتمعات والثقافات، وقد جعلته إنجازاته وقدراته الاستثنائية أسطورة في عالم كرة القدم ،ويظل تأثير محمد صلاح الحقيقي هو علاقته بالجماهير وما يزرعه فيهم من فرح وفخر وثقة.

يعكس صلاح ماضي اللعبة من خلال احترامه لتاريخها، ويجسد حاضرها من خلال تألقه المستمر، ومستقبلها من خلال إلهامه للأجيال الجديدة من اللاعبين والمشجعين. و تُحاكي رحلتة طقوس الجماهير التي تضفي على كرة القدم سحرها الخاص من الهتافات والقمصان المفضلة إلى لحظات الحماس المشتركة، وكل ما تحمله كرة القدم من مشاعر وشغف يجعلها لغة عالمية مشتركة.

من خلال Pepsi Football Nation، تحتفل بيبسي بالجماهير ودورها المحوري في اللعبة، حيث تؤكد مسيرة صلاح أن تأثير أي لاعب لا ينفصل عن طاقة المشجعين وآمالهم وشغفهم. فمن خلال تكريم كل من اللاعب والجماهير، تؤكد منصة Pepsi Football Nation أن كرة القدم لا يعيشها فقط من يلعبها، بل يعيشها أيضاً الملايين من عشاقها في كل لحظة . وتحتفل بيبسي اليوم بـ"الملك المصري" تقديراً لمسيرته الاستثنائية وتأثيره المستمر في عالم كرة القدم، وللعلاقة القوية التي تجمعه بالجماهير في كل مكان، حيث يواصل إلهام الجيل القادم من عشاق اللعبة.

محمد صلاح بيبسي
