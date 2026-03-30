كرة سلة - للمرة الخامسة على التوالي.. الأهلي يهزم الاتصالات ويحسم تأهله لنهائي الدوري

الإثنين، 30 مارس 2026 - 18:27

كتب : محمد سمير

زاك لوفتون - الأهلي ضد المصرية للاتصالات كرة سلة

حسم الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري رجال كرة السلة بعد التغلب على المصرية للاتصالات في سلسلة نصف النهائي.

ويتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية في الدوري للمرة الخامسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على المصرية للاتصالات بنتيجة 76-72 في المباراة الرابعة بين الفريقين.

أخبار متعلقة:
وبذلك حسم الأهلي السلسلة بنتيجة 3-1.

وكان الاتصالات تغلب على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 102-86.

وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية.

بينما فاز الأهلي في المباراة الثالثة بنتيجة 81-75.

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز في 3 مباريات يحسم تأهله للمباراة النهائية.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الاتحاد السكندري أمام الزمالك، والتي يتقدم فيها الأخضر بنتيجة 2-1.

ومثلما حدث في المباراة الثالثة، تفوق الأهلي في الفترة الأولى مع تألق إيهاب أمين بتسجيل 5 ثلاثيات متتالية.

وحسم الأهلي الفترة الأولى بنتيجة 29-11، بينما نجح الاتصالات في تقليص الفارق في الفترة الثانية بنتيجة 42-32.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الثالثة بعدما تقلص الفارق لنقطتين، ولكن سجل بيبو زهران ثلاثيتين متتاليتين لتنتهي الفترة بنتيجة 60-50.

واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة وتقلص الفارق إلى نقطتين في آخر دقيقة ونصف من المباراة.

ونجح عمرو الجندي في قتل اللقاء بآخر 30 ثانية بعد تسجيل ثلاثية لتصبح النتيجة 76-70.

ولم ينجح المصرية للاتصالات في التعادل إذ انتهى اللقاء بنتيجة 76-72.

وتألق علي عمر لاعب المصرية للاتصالات بتسجيل 31 نقطة.

الأهلي كرة سلة المصرية للاتصالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
/articles/526213/كرة-سلة-للمرة-الخامسة-على-التوالي-الأهلي-يهزم-الاتصالات-ويحسم-تأهله-لنهائي-الدوري