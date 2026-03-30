انتهت كرة طائرة - الأهلي 3-0 الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب
الإثنين، 30 مارس 2026 - 17:51
كتب : FilGoal
تختتم منافسات دوري سيدات الكرة الطائرة بإقامة الجولة الخامسة بين الأهلي والزمالك.
ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 12 نقطة بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 11 نقطة، ويتوج الفائز بالمباراة بلقب الدوري.
تتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على الزمالك 3-0
نهاية المباراة بفوز الأهلي 25-17
تقدم الأهلي 23-15
الأهلي يقترب من حسم اللقب والتقدم 17-12
تقدم الأهلي 12-10
الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني بتقدم الأهلي 25-14
الأهلي يتقدم 19-14
الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 14-11 للأهلي
تقدم الأهلي 5-0
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 29-27
الزمالك يتقدم 22-21
تقدم الأهلي 21-20
تقدم الأهلي 19-16
التعادل 14-14
تقدم الأهلي 5-4
الشوط الأول
انطلاق المباراة
