ماركا: القادسية مهتم بضم أولمو.. واللاعب متمسك بالبقاء في برشلونة

الإثنين، 30 مارس 2026 - 17:22

كتب : FilGoal

يراقب القادسية موقف داني أولمو لاعب برشلونة تمهيدا لمحاولة التعاقد معه.

وكشفت صحيفة ماركا عن اهتمام القادسية السعودي بضم أولمو لكن دون تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وأشار التقرير إلى إرسال النادي السعودي مندوبين لمتابعة اللاعب عن قرب في عدة مباريات.

كما تواصل النادي بشكل غير رسمي مع بعض مسؤولي برشلونة، لكن دون خطوات رسمية حتى اللحظة.

ولم يتلق أولمو أي عرض مباشر، كما لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، إذ يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2030.

ويعيش اللاعب حالة من الاستقرار داخل الفريق منذ انضمامه في صيف 2024، رغم بعض الصعوبات التي واجهها، سواء على مستوى القيد أو الإصابات.

ويعد أولمو من العناصر المهمة في تشكيل هانز فليك، إذ شارك في 38 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.

ولا يخطط برشلونة للتفريط في اللاعب، حيث يحظى بثقة الجهاز الفني والإدارة ضمن المشروع الحالي والمستقبلي.

ويتمسك أولمو بالاستمرار مع الفريق، ولا يضع الرحيل ضمن خياراته في الوقت الحالي، رغم الاهتمام الخارجي.

برشلونة الدوري السعودي القادسية داني أولمو
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
/articles/526209/ماركا-القادسية-مهتم-بضم-أولمو-واللاعب-متمسك-بالبقاء-في-برشلونة