ذا أثلتيك: مادويكي يغيب عن مباراة ساوثامبتون وسبورتنج لشبونة

يعاني أرسنال من زيادة أعداد اللاعبين المصابين في صفوفه قبل استئناف مسابقاته المحلية والأوروبية.

وتعرض نوني مادويكي لإصابة خلال مواجهة أوروجواي الودية، ليخرج بديلا في الدقيقة 38.

وتعادل منتخب إنجلترا أمام أوروجواي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي يوةم الجمعة.

وشوهد مادويكي وهو يغادر الملعب مصابا عقب المباراة، مرتديا دعامة للركبة اليسرى.

وكشفت ذا أثلتيك عن غياب مادويكي عن مباراتي أرسنال أمام ساوثامبتون وسبورتنج لشبونة.

ويلتقي أرسنال أمام ساوثامبتون يوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل مواجهة سبورتنج لشبونة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم 7 إبريل المقبل.

وشارك مادويكي في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مسجلا 7 أهداف.

وبدأ الدولي الإنجليزي 12 مباراة أساسيا من أصل 31 مباراة، في ظل منافسة بوكايو ساكا.

وغادر مادويكي معسكر منتخب إنجلترا، إلى جانب بوكايو ساكا، وديكلان رايس بسبب الإصابة.

وقال توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين قبل مواجهة اليابان: "خضع رايس وساكا لفحوصات طبية، وكانا يرغبان في اللعب، ولكن لم يكن من المنطقي المخاطرة بهما."