انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(2) المغرب.. نهاية المباراة

الإثنين، 30 مارس 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين 2009

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر مواليد 2009 أمام نظيره المغربي في الجولة الثالثة ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

وتقام مباراة مصر والمغرب على ملعب الاتحاد العسكري بمدينة بنغازي الليبية.

ويقود دانيال تامر صاحب هدف مصر في مباراة تونس، ورجل المباراة، هجوم الفراعنة أمام المغرب.

أخبار متعلقة:
تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا بطولة شمال إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر المقبلة.. وترتيب التصفيات منتخب الناشئين يفتتح مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا بفوز أمام تونس حرصا على سلامة اللاعبين والمدربين.. تأجيل كافة مباريات الناشئين والشباب

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

نهاية المباراة

ق90: طرد لاعب منتخب مصر بعد مشادة بين الفريقين

ق58: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمغرب بعد لمسة يد غير متعمدة من مدافع مصر داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: جووووووووووووووووول عادل علاء يسجل التعادل لمصر بعد متابعة لركلة دانيال تامر الحرة الرائعة

ق35: فرصة خطيرة تضيع على الفراعنة، عرضية تمر ولا أحد يضعها في المرمى

ق32: خالد موسى كاد أن يسجل لولا براعة حارس المغرب

ق24: جول.. منتخب المغرب يسجل الأول عن طريق رامي الوجماني

ق18: دخول عمر عبد الرحيم بدلا براء محمود بسبب الإصابة

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

ق8: مالك عمرو حارس مصر يتصدى لفرصة مغربية خطيرة

بداية المباراة

مؤتمر حسام حسن: مواجهة إسبانيا مخاطرة لكنها إيجابية.. وسعداء بمواجهة المرشح الأول لكأس العالم بطولة شمال إفريقيا للناشئين – المغرب يهزم مصر في الوقت القاتل مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية أبو زهرة: الاتفاق على إجراء 8 تبديلات خلال مباراة مصر وإسبانيا.. وغياب الـ VAR تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا أس: رايا الأقرب لحراسة مرمى إسبانيا أمام مصر تريزيجيه يرافق حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمواجهة إسبانيا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب
مؤتمر حسام حسن: مواجهة إسبانيا مخاطرة لكنها إيجابية.. وسعداء بمواجهة المرشح الأول لكأس العالم 30 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد 48 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة المصري.. الزمالك يهزم إيسترن أليكس بخماسية وديا في عودة عواد 56 دقيقة | الدوري المصري
لابورتا يدافع عن قراره برحيل ميسي: كان القرار الصحيح 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يوفنتوس يتابع أوجارتي في ودية أوروجواي والجزائر ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - المصري يحسم تأهله لنصف النهائي بعد التعادل أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
مباشر كرة سلة بالفيديو – الزمالك (67)-(70) الاتحاد.. المباراة تشتعل ساعة | كرة سلة
كأيقونة عالمية.. Pepsi Football Nation تحتفل بمحمد صلاح الذي يجسد ماضي وحاضر ومستقبل شغف كرة القدم ساعة | الكرة المصرية
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
