انتهت كرة سلة - الأهلي (76)-(72) المصرية للاتصالات.. تأهل الأحمر
الإثنين، 30 مارس 2026 - 15:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات في رابع مباريات سلسلة نصف نهائي دوري الرجال لكرة السلة على صالة العاصمة الإدارية.
وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 81-75 في المباراة الثالثة، ليتقدم الأهلي في السلسلة 2-1، ويحتاج لمباراة واحدة فقط من أجل التأهل للنهائي.
وكان الاتصالات تغلب على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 102-86. وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية.
وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز في 3 مباريات يحسم تأهله للمباراة النهائية.
نهاية المباراة بتأهل الأهلي بعد الفوز 76-72
ق0:26 ثلاثية قاتلة من عمرو الجندي توسع الفارق 76-70
ق1:30 تقلص الفارق وتقدم الأهلي 69-67
ق3:00 تقدم الأهلي 67-62
ق5:30 الفارق يتقلص وتقدم الأهلي 64-59
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 60-50
ق2:15 ثلاثيتان من بيبو زهران يوسعان الفارق 56-46
ق4:19 الفارق يتقلص وتقدم الأهلي 48-46
الفترة الثالثة
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 42-32.
ق 8: الاتصالات يقلص الفارق 37-28
ق 5: الأهلي يواصل التقدم 32-15
ق 2: تقدم الأهلي 31-13
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي 29-11
ق 5: تقدم الأهلي 10-6.
ق 3: التعادل 4-4
بداية المباراة