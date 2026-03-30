أبو زهرة: الاتفاق على إجراء 8 تبديلات خلال مباراة مصر وإسبانيا.. وغياب الـ VAR

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في إسبانيا، عن عدد التغييرات المتفق عليها في مواجهة المنتخبين.

ويحل منتخب مصر ضيفا على إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "تم الاتفاق على إجراء 8 تبديلات خلال مواجهة مصر وإسبانيا الدولية الودية."

كما كشف رئيس البعثة عن غياب تقنية الفيديو في مباراة إسبانيا "المتبع في أوروبا أن المباريات الودية لا تقام في جود تقنية الفيديو VAR."

وأثنى أبو زهرة على أجواء معسكر المنتخب "معسكر منتخب مصر تكنة عسكرية وكل فرد يعلم دوره جيدا."

وأكمل "حسام حسن يمنح كل لاعب (كبسولة)، ويقدم أفكار فنية على أعلى مستوى، وهو ما ظهر في مباراة مصر والسعودية."

وفاز منتخب إسبانيا على حساب صربيا بثلاثية نظيفة، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب السعودية برباعية نظيفة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

أما المنتخب الإسباني فيتواجد في المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية وأوروجواي، وكاب فيردي.