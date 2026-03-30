تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، أمام المغرب في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا والمؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

وتقام مباراة مصر والمغرب على ملعب الاتحاد العسكري بمدينة بنغازي الليبية.

ويقود دانيال تامر صاحب هدف مصر في مباراة تونس، ورجل المباراة، هجوم الفراعنة أمام المغرب.

وأجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر تبديلين بالدفع بياسين تامر، وخالد مختار، بدلا من محمد السيد "الديزل"، وأدهم حسين.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: ياسين تامر - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد ـ آدم يوسف - عبدالله عمرو - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبدالرحيم - سيف كريم - أدهم حسيب - زياد سعودي - عبد العزيز خالد.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

ولم يلعب المنتخب المصري مباراة الجولة الأولى "باي"، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام تونس بهدف نظيف.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة التصفيات برصيد 6 نقاط بعد فوزين أمام تونس والجزائر، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 3 نقاط، نفس رصيد الجزائر، ولكن الخضر خاضوا مواجهتين.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.