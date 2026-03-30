تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا

الإثنين، 30 مارس 2026 - 14:32

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين 2009

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، أمام المغرب في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا والمؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

وتقام مباراة مصر والمغرب على ملعب الاتحاد العسكري بمدينة بنغازي الليبية.

ويقود دانيال تامر صاحب هدف مصر في مباراة تونس، ورجل المباراة، هجوم الفراعنة أمام المغرب.

أخبار متعلقة:
منتخب الناشئين يفتتح مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا بفوز أمام تونس "منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر للناشئين بتصفيات أمم إفريقيا

وأجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر تبديلين بالدفع بياسين تامر، وخالد مختار، بدلا من محمد السيد "الديزل"، وأدهم حسين.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: ياسين تامر - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد ـ آدم يوسف - عبدالله عمرو - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبدالرحيم - سيف كريم - أدهم حسيب - زياد سعودي - عبد العزيز خالد.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

ولم يلعب المنتخب المصري مباراة الجولة الأولى "باي"، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام تونس بهدف نظيف.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة التصفيات برصيد 6 نقاط بعد فوزين أمام تونس والجزائر، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 3 نقاط، نفس رصيد الجزائر، ولكن الخضر خاضوا مواجهتين.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

منتخب الناشئين حسين عبد اللطيف بطولة شمال إفريقيا دانيال تامر
نرشح لكم
مباشر شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب.. الحارس المصري يتألق مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية أبو زهرة: الاتفاق على إجراء 8 تبديلات خلال مباراة مصر وإسبانيا.. وغياب الـ VAR أس: رايا الأقرب لحراسة مرمى إسبانيا أمام مصر تريزيجيه يرافق حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمواجهة إسبانيا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب منافس مصر - منتخب نيوزيلندا يدك شباك تشيلي بالأربعة إبراهيم حسن: نحاول الاستفادة من مواجهة إسبانيا.. ولا أنصح صلاح بالدوري الأمريكي
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
