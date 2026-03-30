توخيل: اللاعبون بحاجة إلى راحة ولا يمكن مقارنتنا بـ فرنسا.. وهذا موقف ساكا ورايس

عبر توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، عن إحباطه بسبب غياب عدد من اللاعبين عن مواجهة إنجلترا أمام اليابان وديا.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليابان الساعة 8:45 مساء الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لست محبطاً من اللاعبين، بل محبطاً من الأمر برمته، هذه هي حقيقة الموسم، وحقيقة نهاية شهر مارس، وحقيقة مشاركة اللاعبين في أكثر من بطولة."

وأكمل "لدينا لاعبون في المعسكر لعبوا بالفعل دقائق أكثر من الموسم الماضي، لذا هناك بعض القلق، يستحق اللاعبون استراحة ذهنية من كرة القدم."

ويغيب عن مواجهة اليابان 8 لاعبين غادروا معسكر المنتخب الإنجليزي، وهم "نوني مادويكي ديكلان رايس وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وجون ستونز مدافع مانشستر سيتي، وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى آرون رامسديل، وفيكايو توموري، ودومينيك كالفيرت-لوين دون ذكر السبب."

وردا على غياب هاري كين، أوضح توخيل "لدي بعض الأفكار، لكنني لن أفصح عنها. أنا سعيد بعودة هاري إلى المعسكر، وسيقود الفريق غداً على أرض الملعب."

وغاب هاري كين عن مواجهة إنجلترا أمام أوروجواي الودية.

وأكمل حديثه عن موقف ساكا ورايس "لقد أرادا اللعب، ولكن لم يكن من المنطقي المخاطرة بهما."

وأضاف "كان من الواضح أنهما يعانيان من الإجهاد عندما أجرينا التقييم الطبي، لم يكن من المنطقي على الإطلاق أن يبقيا معنا."

وعبر توخيل عن آماله في أن يكون متاحا أمامه التشكيل الأساسي في كأس العالم "إنجلترا ستكون جاهزة لكأس العالم في يونيو المقبل."

وتابع "لدينا متسع من الوقت للاستعداد، هل تعتقد أن البرازيل لن تكون مستعدة في يونيو؟ أعتقد أنها ستكون كذلك، بمجرد وصولنا سنكون جاهزين."

كما أشاد بـ جون ستونز "مدافع يحظى بثقة كبيرة، لديه مكانة كبيرة عندي، إنه لاعب أساسي بالنسبة لي سواءً كان أساسياً أو بديلاً، جودته، وعقليته، وشخصيته، كل ذلك يجعله جزءاً مهماً من خططي، ولكن كأي لاعب آخر، يجب أن يكون لائقاً بدنياً للمشاركة في كأس العالم."

ورفض توخيل مقارنة منتخب إنجلترا بفرنسا "لا يمكن المقارنة، ما زلنا في شهر مارس، نحن راضون عن أدائنا في المعسكر حتى الآن، أعلم أنه لم يكن ممتعًا للمشاهدة، لكنني أعرف من واجهنا، ربما واجهنا أوروجواي بأفضل تشكيل، في وجود مع العديد من اللاعبين الجدد في الملعب، وقد أحسنا التصرف في كثير من الأمور."

وفاز المنتخب الفرنسي أمام البرازيل بهدفين لهدف، قبل الفوز أمام كولومبيا بنتيجة 3-1 خلال توقف مارس.

كما أشاد بمنافسه الياباني "أنا معجبٌ جداً بالمنتخب الياباني، إنه لشرف لنا أن نلعب ضدهم. لدينا خصمان مثيران للاهتمام ومختلفان تماماً، بعقليتين وأسلوب لعب مختلفين. كنا متحمسين للغاية لهذه المباراة. جودة المنتخب الياباني وطريقة لعبه، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في 17 مباراة، وهو سجلٌ ممتاز."

وتعادل المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الأوروجواي في الودية الأولى خلال توقف مارس بهدف لكل فريق.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الـ12 بكأس العالم إلى جانب كرواتيا، وغانا، وبنما.