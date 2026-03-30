بسبب المسابقات الآسيوية.. تعديل مواعيد 10 مباريات في الدوري السعودي

الإثنين، 30 مارس 2026 - 13:05

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

عدلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد 10 مبارياتٍ في المسابقة بسبب المشاركات الخارجية لخمسة فرق.

ونشرت جريدة الرياضية السعودية بيان الرابطة الذي اعتمدت فيه تعديل مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الخاصة بالفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لتُلعَب 8 أبريل المقبل بدلًا من السابع منه الشهر ذاته.

وتشمل المباريات الثلاث: الفيحاء وأهلي جدة، الهلال مع الخلود، واتحاد جدة أمام نيوم.

كذلك قرَّرت الرابطة تأجيل 3 مبارياتٍ ضمن الجولة الـ 28 الخاصة بالفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت مقرَّرةً 10 و11 أبريل، إلى موعدٍ يحدد لاحقًا، وهي: مباراة الشباب مع اتحاد جدة، والخليج والهلال، وأهلي جدة أمام الفتح.

وسيتم الإعلان عن الموعد البديل بعد اعتماد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي التعديل بعد تأجيل عددٍ من مباريات الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس الخليج للأندية.

وأوضحت الرابطة في بيانها، أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم ممثلي الكرة السعودية في المشاركات الخارجية عبر مواءمة مواعيد مبارياتها بما يتيح فترات إعدادٍ وراحةٍ أفضل قدر الإمكان، وبما يتوافق في الوقت ذاته مع معايير الجدولة، واللوائح التنظيمية، ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع فرق الدوري السعودي.

وأكدت أن الإجراءات تمَّت بعد التنسيق مع الأندية المعنية، ومناقشة السيناريوهات المتاحة، والاستماع لمرئياتها، هذا مع الأخذ بالمدخلات التي تتوافق مع متطلبات الرزنامة، ومعايير المنافسة حيثما أمكن.

واستكمالًا للتعديلات، اعتمدت الرابطة تعديل موعد مباراتي الجولة الـ 28 لكلٍّ من النجمة مع نيوم، والتعاون مع الخلود، لتُلعبا في 11 من الشهر المقبل من أجل ضمان الحد الأدنى من فترات الراحة وفق معايير الجدولة المعتمدة.

وفي السياق ذاته، اعتمدت الرابطة تقديم موعد مباراتي الجولة الـ 29 الخاصتين بفريق النصر المشارك في دوري أبطال آسيا 2، والشباب المشارك في كأس الخليج للأندية بحيث تجرى مباراة القادسية مع الشباب 14 أبريل، والنصر مع الاتفاق 15 من الشهر نفسه.

وشدَّدت الرابطة على استمرارها في تطبيق معايير إدارة المسابقات بما يحقق الانضباط والعدالة في الجدولة، مع إتاحة أقصى عددٍ من أيام الراحة الممكنة للفرق المعنية دون الإخلال بمتطلبات الرزنامة وتوفر المنشآت.

وجدَّدت رابطة الدوري السعودي في ختام البيان التزامها الكامل بدعم الأندية السعودية في مختلف المشاركات القارية والدولية، والعمل بشكلٍ مستمرٍّ مع جميع الأطراف لضمان أفضل تنظيمٍ ممكنٍ للموسم، بما يخدم المنافسة ويعزز جودة المنتج.

