تريزيجيه يرافق حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمواجهة إسبانيا

يعقد حسام حسن مدرب منتخب مصر، ومحمود حسن "تريزيجيه" مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة إسبانيا.

وأعلن اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، إقامة المؤتمر الصحفي لمدرب وقائد منتخب مصر، الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

ويقام المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة إسبانيا، في الثامنة مساء اليوم على استاد اسبانيول.

وحقق المنتخب المصري الفوز على حساب السعودية بنتيجة 4-0 في الودية الأولى خلال توقف مارس.

فيما حقق منتخب إسبانيا الفوز أمام صربيا بثلاثية نظيفة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

أما المنتخب الإسباني فيتواجد في المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية، وكاب فيردي، وأوروجواي.