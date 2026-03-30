كرة سلة - "لم يكن سوى بدافع الحماس".. لاعب الاتحاد السكندري يقدم اعتذارا لنادي الزمالك

تقدم يوسف شوشة لاعب كرة السلة لنادي الاتحاد السكندري، باعتذار إلى نادي الزمالك بعد ما بدر منه خلال مواجهة الفريق في نصف نهائي الدوري، مساء الأحد.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 108-103 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وكتب شوشة عبر حسابه على إنستجرام: "أتقدم بخالص الاعتذار إلى جماهير وإدارة ولاعبي نادي الزمالك بشكل خاص، وإلى جميع محبي كرة السلة بشكل عام، عما بدر مني خلال مباراة اليوم. لم يكن ما صدر مني سوى بدافع الحماس ورغبة في التحفيز، ولم أقصد به أي إساءة."

وأكمل "أؤكد كامل احترامي وتقديري للاتحاد المصري لكرة السلة ولكل القائمين على منظومة اللعبة في مصر."

وأضاف "كما أعلن تحملي الكامل لمسؤولية ما حدث، واستعدادي لتقبل أي عقوبة قد تقرر بحقي نتيجة هذا التصرف غير المقصود."

وأتم "آمل أن تتسع صدوركم لقبول اعتذاري، مع خالص التقدير والاحترام."

ويقام الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة بنظام (Best of 5)، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور النهائي.

وتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-1 في المباريات، وذلك بعدما فاز الأخضر في المباراتين الثانية والثالثة، وفاز الزمالك في المباراة الأولى.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في تمام السابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.