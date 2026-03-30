ثنائي السعودية قد يغيب أمام صربيا

تحوم الشكوك حول قدرة عبد الإله العمري وسلطان مندش ثنائي المنتخب السعودي على المشاركة أمام صربيا وديا.

ويحل منتخب السعودية ضيفا على نظيره الصربي في مباراة ودية يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية يوم الأحد.

فيما لم يُكمل سلطان مندش الحصة التدريبية، بعد تعرّضه لإصابة في مفصل الكاحل.

وكان الأخضر قد استأنف الأحد تدريباته في بلجراد العاصمة الصربية.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب نادي النجم الأحمر تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر.

إذ بدأت بتدريبات الإحماء، قبل تنفيذ تدريبات الاستحواذ على الكرة، تلتها تطبيقات تكتيكية متنوعة، واختُتمت الحصة بمناورة فنية على نصف مساحة الملعب.

وكان الأخضر خسر مواجهته التجريبية الأولى أمام منتخب مصر بنتيجة 0-4، الجمعة الماضية في جدة، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم 2026.