مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب

تقام اليوم الإثنين مباراتين في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

كما تستكمل مباريات الدور قبل النهائي من دوري السوبر المصري.

ويلتقي المنتخب المصري للناشئين مواليد 2009 أمام نظيره المغربي في بطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويمكنك الاطلاع على كافة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 مارس، والقنوات الناقلة، بالضغط هنا

كأس عاصمة مصر

المصري × الجونة.. الساعة 5 مساءً.. عبر أون سبورت 1

المقاولون العرب × زد.. الساعة 8 مساءً.. عبر قناة أون سبورت 1

دوري السوبر المصري

الزمالك × الاتحاد السكندري.. الساعة 7 مساءً عبر قناة أون سبورت بلس

المصرية للاتصالات × الأهلي.. الساعة 4 مساءً.. عبر قناة أون سبورت بلس

تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 سنة

مصر × المغرب.. الساعة 4 مساءً عبر قناة أون سبورت 2

مباريات ودية

ألمانيا × غانا.. الساعة 8:45

صربيا × السعودية.. الساعة 6 مساءً