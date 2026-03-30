النصر يستعيد ماني قبل مواجهة النجمة

استعاد فريق النصر جهود السنغالي ساديو ماني وعبد الرحمن غريب بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

والتحق ماني بزملائه في الحصة التدريبية مساء الأحد بعد أن تجاوز إصابة مفصل القدم التي تعرض لها قبل يومين من مباراة الخليج في الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

أما غريب، فقد عاد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام الظهر التي خضع على إثرها لجلسات علاجية لمدة ثلاثة أيام في عيادة النادي.

وتشكل عودة ماني وغريب دفعة مهمة للفريق قبل مواجهة النجمة، الجمعة، في الجولة الـ27 من الدوري.

وعلى صعيد باقي المصابين، اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق من العودة إلى الحصة التدريبية الجماعية بعد أن أجرى تمارين لياقية بالكرة برفقة أحد مساعدي مواطنه جورجي جيسوس مدرب الفريق، في وقت لازم فيه الإسباني إينيجو مارتينيز عيادة النادي.

وعانى النجم البرتغالي من إصابة في العضلة الخلفية عقب نهاية مواجهة الفيحاء لحساب الجولة الـ24 من الدوري، وتسببت في غيابه عن مباراتي نيوم والخليج في الجولتين الأخيرتين.

بدوره، أصيب مارتينيز بتمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء الخليج الأخير.

وقبل التوقف، حصد الفريق النصراوي 67 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن الهلال قبل 8 جولات من ختام الدوري