مصدر من اتحاد كرة السلة لـ في الجول: تغريم يوسف شوشة لما بدر منه ضد الزمالك

الأحد، 29 مارس 2026 - 23:41

كتب : هاني العوضي

يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامة مالية على يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري بسبب ما بدر منه ضد الزمالك.

وقال مصدر من اتحاد كرة السلة لـFilGoal.com: "تغريم يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري 50 ألف جنيه لما بدر منه أمام الزمالك".

وأعلن الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب بسبب ما بدر منه خلال مباراة الفريقين.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 108-103 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-1 في المباريات.

وذلك بعدما فاز الأخضر في المباراتين الثانية والثالثة، وفاز الزمالك في المباراة الأولى.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدا الإثنين في تمام السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة بنظام (Best of 5)، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور النهائي.

