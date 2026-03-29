إبراهيم حسن: نحاول الاستفادة من مواجهة إسبانيا.. ولا أنصح صلاح بالدوري الأمريكي

يرى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الهدف من مواجهة إسبانيا الودية هو اكتساب الخبرات وإزالة الرهبة لدى اللاعبين من مواجهة المنتخبات الكبيرة.

ويلعب منتخب مصر ضد إسبانيا بعد غدا الثلاثاء، في مباراة ودية تقام في برشلونة.

وقال إبراهيم حسن عبر أون سبورت: "مباراة إسبانيا حدث كبيرة بالنسبة لنا، وهو مفيدة على مستوى الاحتكاك والخبرات مع منتخب تصنيف أول بطل أوروبا".

وأضاف "سنحاول الاستفادة كثيرا من مباراة إسبانيا في التحضير والاستعداد لكأس العالم، ثم مواجهة البرازيل قبل المونديال".

وواصل "نحاول الاتفاق على مباراة ودية أخيرة قبل السفر إلى أمريكا تكون في استاد العاصمة الإدارية، واتحاد الكرة وهاني أبو ريدة يعمل على ذلك".

وأكمل "يجب أن نخوض مباريات ودية مع منتخبات قوية حتى نذيل الرهبة لدى اللاعبين عند مواجهة منتخبات كبيرة من الصف الأول في العالم".

وأشار "محمد صلاح قيمة كبيرة جدا وكل خطوة له يدرسها جيدا، وهو يعرف ما يريد وإلى أين وصل وإلى أين سيذهب، هو درس جيدا خطوة رحيله عن ليفربول واتخذ القرار المناسب له".

وأكد "أنصح محمد صلاح أن تكون الأولوية له هي الاستمرار في أوروبا، سواء الدوري الفرنسي أو الألماني أو الإيطالي، لأنني غير مقتنع بالدوري الأمريكي، إذا ذهب صلاح إلى الدوري الأمريكي الجمهور سينساه مثلما نسى ميسي الآن".

وأوضح "الأندية السعودية كبيرة وإذا انضم صلاح لأحد الفرق الكبيرة الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي، فكلها فرق كبيرة، وإذا قرر العودة إلى مصر بالتأكيد سيكون الأهلي أو الزمالك، ولكن صلاح يفكر بشكل مختلف".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح حالة كبيرة، حالة فنية في الملعب وخارج الملعب وهو محبوب من كل اللاعبين في المنتخب وقادر على لم شمل اللاعبين ويقدم أدواره الفنية بشكل جيد جدا".