مران الزمالك - جلسة من معتمد جمال مع اللاعبين قبل ودية الشرقية للدخان

عقد معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم الأحد، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم الأحد المقبل الموافق 5 أبريل في أولى مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مصيرية سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأعرب عن ثقته في قدرات اللاعبين على الظهور بأفضل صورة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وشرح معتمد جمال بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

وركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، وقسّم اللاعبين لمجموعات خلال المران من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة تحت إشراف الجهاز الفني في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويلتقي الزمالك مع قبل مواجهة فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية وديا غدا الإثنين على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة كما تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية وسيواجه شباب بلوزداد الجزائري.