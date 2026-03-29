كرة سلة – الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري

الأحد، 29 مارس 2026 - 22:23

كتب : هاني العوضي

يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة

قرر مجلس إدارة الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة السلة ضد يوسف شوشة لاعب فريق الاتحاد السكندري.

وأكد الزمالك أن هذه الشكوى بسبب ما بدر من اللاعب خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي الدوري.

ويقام الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة بنظام (Best of 5)، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 108-103 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-1 في المباريات.

وذلك بعدما فاز الأخضر في المباراتين الثانية والثالثة، وفاز الزمالك في المباراة الأولى.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدا الإثنين في تمام السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

الاتحاد السكندري كرة سلة يوسف شوشة
نرشح لكم
كرة سلة – مباراة مثيرة.. الاتحاد يهزم الزمالك في الوقت الإضافي ويتقدم في سلسلة نصف النهائي مباشر كرة سلة - الزمالك (103)-(108) الاتحاد السكندري.. الفوز للأخضر كرة سلة - تقدم أحمر في السلسلة.. الأهلي ينجو من صحوة الاتصالات ويحقق الفوز الثاني انتهت كرة سلة - الاتصالات (75)-(81) الأهلي.. انتصار الأحمر مواعيد مباريات الأحد 29 مارس 2026.. كأس عاصمة مصر ودوري السلة دوري السلة الإفريقي – بقيادة مصرية.. خسارة أهلي بنغازي للمباراة الثانية مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: قبول تظلم الأهلي على عقوبة مدربه وتواجده أمام الاتصالات كرة سلة - الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لجماهيره لحضور مباراة الزمالك في الدوري
مران الزمالك - جلسة من معتمد جمال مع اللاعبين قبل ودية الشرقية للدخان 19 دقيقة | الدوري المصري
كأس عاصمة مصر - إنبي يكسر لعنة ربع النهائي برباعية ضد بتروجت 44 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة – مباراة مثيرة.. الاتحاد يهزم الزمالك في الوقت الإضافي ويتقدم في سلسلة نصف النهائي ساعة | كرة سلة
كورييري ديلو سبورت: كارلوس أجوستو يرغب في الرحيل عن إنتر.. ووجهتان محتملتان ساعة | الكرة الأوروبية
صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فرنسا – تغييرات من ديشامب لمواجهة كولومبيا ساعة | الكرة الأوروبية
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"
