كرة سلة – الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة السلة ضد يوسف شوشة لاعب فريق الاتحاد السكندري.

وأكد الزمالك أن هذه الشكوى بسبب ما بدر من اللاعب خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي الدوري.

ويقام الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة بنظام (Best of 5)، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 108-103 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-1 في المباريات.

وذلك بعدما فاز الأخضر في المباراتين الثانية والثالثة، وفاز الزمالك في المباراة الأولى.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدا الإثنين في تمام السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.