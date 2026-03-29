كرة سلة – مباراة مثيرة.. الاتحاد يهزم الزمالك في الوقت الإضافي ويتقدم في سلسلة نصف النهائي

الأحد، 29 مارس 2026 - 21:34

كتب : عمرو عبد المنعم

الاتحاد السكندري ضد الزمالك كرة سلة

حقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 108-103 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-1 في المباريات.

وذلك بعدما فاز الأخضر في المباراتين الثانية والثالثة، وفاز الزمالك في المباراة الأولى.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدا الإثنين في تمام السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ الزمالك المباراة بتفوق كبير وتقدم على الاتحاد السكندري بفارق وصل إلى 20 نقطة في الشوط الأول.

لكن في الشوط الثاني استطاع الاتحاد العودة من بعيد والتعادل، لينتهي الوقت الأصلي نتيجة 95-95.

وفي الوقت الإضافي تفوق الاتحاد وحقق الفوز لينهي المباراة لصالحه.

الزمالك الاتحاد السكندري كرة سلة
