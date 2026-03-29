كورييري ديلو سبورت: كارلوس أجوستو يرغب في الرحيل عن إنتر.. ووجهتان محتملتان

الأحد، 29 مارس 2026 - 21:25

كتب : FilGoal

كارلوس أوجوستو - إنتر

فتح البرازيلي كارلوس أجوستو لاعب إنتر الباب للرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل بحثا عن عدد دقائق أكثر للمشاركة.

وخاض أجوستو 20 مباراة أساسيا من أصل 37 مباراة شارك بها هذا الموسم وسجل هدفين وصنع 2.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن الظهير الأيمن يشعر بالإحباط بسبب عدم مشاركته أساسيا مع النيراتزوي.

أخبار متعلقة:
ويبحث أجوستو عن المشاركة بشكل مستمر أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس وروما ضمن أكثر الأندية المهتمة لضمه.

ويرغب روما في ضم البرازيلي كونه مناسب لأسلوب لعب جيان بييرو جاسبريني المدير الفني في ظل إمكانية رحيل زكي شيلك بنهاية عقده وكوستاس تسيمكياس المعار من ليفربول.

وربما يكون البرازيلي جزءا من صفقة انضمام مانو كوني من روما إلى إنتر في الصيف المقبل.

وأتم التقرير إلى أن أجوستو يرغب الرحيل عن إنتر دون الدخول في صفقة تبادلية.

ويقيم إنتر لاعبه البرازيلي بـ 20 مليون يورو بعدما ضمه من مونزا مقابل 13 مليون يورو في صيف 2024.

روما يوفنتوس إنتر كارلوس أجوستو
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526172/كورييري-ديلو-سبورت-كارلوس-أجوستو-يرغب-في-الرحيل-عن-إنتر-ووجهتان-محتملتان