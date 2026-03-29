موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان وميلان يفكران في ضم راشفورد في حالة واحدة

أبدى ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي اهتماما بضم الإنجليزي ماركوس راشفورد في الموسم المقبل.

ويلعب راشفورد معارا من مانشستر يونايتد لـ برشلونة الإسباني هذا الموسم.

ويرغب الفريقان في الحصول على خدمات الجناح الإنجليزي حال لم يفعّل برشلونة بند شراءه بشكل نهائي وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويمتلك برشلونة فرصة ضم اللاعب مقابل 30 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

ولا يزال عقد راشفورد مستمرا مع يونايتد حتى صيف 2028.

وشارك راشفورد في 39 مباراة أسهم خلالها بـ 10 أهداف و13 تمريرة حاسمة مع الفريق الكتالوني.

ويفكر ميلان في ضم اللاعب في ظل إمكانية مشاركته كمهاجم واستعدادا لاحتمالية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم راشفورد بميلان أو بباريس سان جيرمان.

وارتبط اسم راشفورد بالانضمام لباريس سان جيرمان مرتين في 2020 و2022، وكذلك ميلان في يناير 2025.