في نفس المركز.. إصابة حارس النصر بقطع في الرباط الصليبي

تعرض نادي النصر السعودي لضربة موجعة في مركز حراسة المرمى بإصابة مبارك البوعينين للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف النادي أن الحارس سيجري جراحة يتبعها البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب من جديد.

وتأتي إصابة البوعينين بعد شهر من تعرض راغد النجار لنفس الإصابة.

ويضم النادي حاليا في مركز حراسة المرمى بينتو ماتيوس ونواف العقيدي.

أظهرت الفحوصات الطبية تعرض لاعب الفريق الأول مبارك البوعينين للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، و سيجري اللاعب عملية جراحية يتبعها البرنامج التأهيلي. ألف سلامة يا مبارك 🙏 pic.twitter.com/HYHnButRfv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 29, 2026

الحارس البالغ 20 عاما شارك الموسم الجاري في مباراة واحدة كبديل هذا الموسم ضد الهلال في الجولة 15 واستقبل خلالها هدفين.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، كما وصل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ويستعد الفريق الملقب بـ "العالمي" لمواجهة النجمة في الجولة 27 من الدوري السعودية يوم الجمعة 3 أبريل المقبل.