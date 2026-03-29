في نفس المركز.. إصابة حارس النصر بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 29 مارس 2026 - 20:10

كتب : FilGoal

مبارك البوعينين - النصر

تعرض نادي النصر السعودي لضربة موجعة في مركز حراسة المرمى بإصابة مبارك البوعينين للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف النادي أن الحارس سيجري جراحة يتبعها البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب من جديد.

وتأتي إصابة البوعينين بعد شهر من تعرض راغد النجار لنفس الإصابة.

ماني يقترب من العودة لتدريبات النصر الرياضية: 3 مباريات تفصل إنييجو مارتينيز من تمديد تعاقده مع النصر الرياضية: مدافع النصر يخضع لبرنامج علاجي في مدريد النصر يطلب استضافة الأدوار الحاسمة من دوري أبطال آسيا 2

ويضم النادي حاليا في مركز حراسة المرمى بينتو ماتيوس ونواف العقيدي.

الحارس البالغ 20 عاما شارك الموسم الجاري في مباراة واحدة كبديل هذا الموسم ضد الهلال في الجولة 15 واستقبل خلالها هدفين.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، كما وصل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ويستعد الفريق الملقب بـ "العالمي" لمواجهة النجمة في الجولة 27 من الدوري السعودية يوم الجمعة 3 أبريل المقبل.

صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي الشرق الأوسط: مصير رينار مع منتخب السعودية قد يحسم عقب لقاء صربيا يوم حزين على كرة القدم السعودية بالهزيمة أمام مصر والسودان بعد الخسارة من مصر برباعية.. رينارد يستدعي العويس لمواجهة صربيا قادر ميتي: سبب انضمامي للهلال ليس ماديا.. وإنزاجي أقنعني بخطة تورام اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإسقاط عقوبة داروين نونيز الحمدان: نعتذر لجماهير السعودية.. وواجهنا منتخبا قويا مثل مصر يمتلك إمكانيات كبيرة
موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان وميلان يفكران في ضم راشفورد في حالة واحدة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بسبب برشلونة.. ليفربول قد يتلقى ضربة دفاعية مزدوجة في الصيف 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ترافورد يقترب من الانضمام إلى نيوكاسل 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - عسل يحصد لقب بطولة أوبتاسيا للعام الثاني تواليا ساعة | رياضات أخرى
كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر ووادي دجلة يتأهل إلى نصف النهائي في ظهوره الأول ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة سلة - الزمالك (79)-(88) الاتحاد السكندري.. الأخضر يوسع الفارق ساعة | كرة سلة
تنس طاولة – لاعبة منتخب مصر تتقدم بشكوى ضد معايير اختار المشاركين في بطولة شمال إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
