كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر ووادي دجلة يتأهل إلى نصف النهائي في ظهوره الأول

تأهل وادي دجلة إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر رغم الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في إياب ربع النهائي الذي أقيم على ملعب جهاز الرياضة.

سجل لدجلة عمر عدلي وسجل للجيش خالد عوض وإسماعيل أوجورو.

ووصل دجلة للمربع الذهبي للبطولة في مشاركته الأولى بفضل فوزه ذهابا بنتيجة 3-1 ليتأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وتقدم دجلة بهدف عمر عدلي في الدقيقة 36 من رأسية.

وأدرك خالد عوض التعادل للجيش في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وتقدم الجيش في الدقيقة 69 عن طريق التوجولي أوجورو مقلصا الفارق ومعيدا الأمل لفريقه لتعويض خسارة الذهاب.

وحسم دجلة الفوز والتأهل لنصف النهائي رغم الخسارة في أول مشاركة له بالمسابقة.