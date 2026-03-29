كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر ووادي دجلة يتأهل إلى نصف النهائي في ظهوره الأول

الأحد، 29 مارس 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

تأهل وادي دجلة إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر رغم الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في إياب ربع النهائي الذي أقيم على ملعب جهاز الرياضة.

سجل لدجلة عمر عدلي وسجل للجيش خالد عوض وإسماعيل أوجورو.

ووصل دجلة للمربع الذهبي للبطولة في مشاركته الأولى بفضل فوزه ذهابا بنتيجة 3-1 ليتأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

كأس عاصمة مصر - في لقاء شهد 3 بطاقات حمراء.. دجلة يتفوق على الجيش بثلاثية زد يكرر انتصاره على طلائع الجيش ويتصدر مرحلة تفادي الهبوط بيراميدز يشكو حكم مباراة فريقه ضد الجيش الملكي لاعب الجيش الملكي: قاتلنا من أجل تحقيق الفوز التاريخي على بيراميدز

وتقدم دجلة بهدف عمر عدلي في الدقيقة 36 من رأسية.

وأدرك خالد عوض التعادل للجيش في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وتقدم الجيش في الدقيقة 69 عن طريق التوجولي أوجورو مقلصا الفارق ومعيدا الأمل لفريقه لتعويض خسارة الذهاب.

وحسم دجلة الفوز والتأهل لنصف النهائي رغم الخسارة في أول مشاركة له بالمسابقة.

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في التدريبات طبيب الأهلي يكشف موقف كريم فؤاد وياسين مرعي الدرجة الثانية – لترشيد الكهرباء.. تعديل مواعيد مباريات الدوري القسم الثاني ب - حليم لـ في الجول: سأتواجد مع بدران أمام منتخب السويس رغم الإصابة استعدادا لعودة الدوري.. الأهلي يواجه فريق الشباب في النادي تعرض للإيقاف في الدوري.. البلغاري كاباكوف حكما لمواجهة مصر ضد إسبانيا موتسيبي: عودة دوري السوبر الإفريقي للأندية هذا العام.. ودوري الأمم للمنتخبات كل عامين الاتحاد الإفريقي يعتمد رحيل فيرون أومبا عن منصب الأمين العام
تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فرنسا – تغييرات من ديشامب لمواجهة كولومبيا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان وميلان يفكران في ضم راشفورد في حالة واحدة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بسبب برشلونة.. ليفربول قد يتلقى ضربة دفاعية مزدوجة في الصيف 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ترافورد يقترب من الانضمام إلى نيوكاسل 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في نفس المركز.. إصابة حارس النصر بقطع في الرباط الصليبي ساعة | سعودي في الجول
اسكواش - عسل يحصد لقب بطولة أوبتاسيا للعام الثاني تواليا ساعة | رياضات أخرى
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
