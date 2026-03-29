كرة سلة - تقدم أحمر في السلسلة.. الأهلي ينجو من صحوة الاتصالات ويحقق الفوز الثاني

حسم الأهلي المباراة الثالثة أمام المصرية للاتصالات ضمن سلسلة نصف نهائي دوري الرجال لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 81-75 في المباراة الثالثة.

ليتقدم الأهلي في السلسلة 2-1، ويحتاج لمباراة واحدة فقط من أجل التأهل للنهائي.

وكان الاتصالات تغلب على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 102-86.

وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية.

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز في 3 مباريات يحسم تأهله للمباراة النهائية.

وشهد اللقاء عودة لينوس جافريل مدرب الأهلي بعد الموافقة على إيقافه مباراة واحدة فقط بعد طرده في الفترة الثالثة من المباراة الأولى اعتراضات على قرارات التحكيم.

وكان الأهلي قد تفوق مبكرا في الفترة الأولى وحسمها بفارق 25 نقطة بنتيجة 31-6.

وعاد الاتصالات في الفترة الثانية وقلص الفارق إلى 13 نقطة بنتيجة 50-37.

واستعاد الأهلي توازنه مجددا في الفترة الثالثة وتقدم بنتيجة 67-53.

وشهدت الفترة الرابعة صحوة قوية من الاتصالات وتقلص الفارق إلى نقطتين فقط.

ونجح الأهلي في النهاية من حسم اللقاء بنتيجة 81-75.

وتألق حمد فتحي في المباراة ونجح في تسجيل 18 نقطة.

ويلعب الفريقان مجددا على صالة العاصمة الإدارية غدا الإثنين في رابع مباريات السلسلة.