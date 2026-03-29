كرة سلة - تقدم أحمر في السلسلة.. الأهلي ينجو من صحوة الاتصالات ويحقق الفوز الثاني

الأحد، 29 مارس 2026 - 18:28

كتب : محمد سمير

إيهاب أمين - الأهلي ضد الاتصالات كرة سلة

حسم الأهلي المباراة الثالثة أمام المصرية للاتصالات ضمن سلسلة نصف نهائي دوري الرجال لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 81-75 في المباراة الثالثة.

ليتقدم الأهلي في السلسلة 2-1، ويحتاج لمباراة واحدة فقط من أجل التأهل للنهائي.

انتهت كرة سلة - الاتصالات (75)-(81) الأهلي.. انتصار الأحمر كرة سلة - الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لجماهيره لحضور مباراة الزمالك في الدوري كرة سلة - بعد قرار وزارة الرياضة.. تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري المصري كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية

وكان الاتصالات تغلب على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 102-86.

وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية.

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز في 3 مباريات يحسم تأهله للمباراة النهائية.

وشهد اللقاء عودة لينوس جافريل مدرب الأهلي بعد الموافقة على إيقافه مباراة واحدة فقط بعد طرده في الفترة الثالثة من المباراة الأولى اعتراضات على قرارات التحكيم.

وكان الأهلي قد تفوق مبكرا في الفترة الأولى وحسمها بفارق 25 نقطة بنتيجة 31-6.

وعاد الاتصالات في الفترة الثانية وقلص الفارق إلى 13 نقطة بنتيجة 50-37.

واستعاد الأهلي توازنه مجددا في الفترة الثالثة وتقدم بنتيجة 67-53.

وشهدت الفترة الرابعة صحوة قوية من الاتصالات وتقلص الفارق إلى نقطتين فقط.

ونجح الأهلي في النهاية من حسم اللقاء بنتيجة 81-75.

وتألق حمد فتحي في المباراة ونجح في تسجيل 18 نقطة.

ويلعب الفريقان مجددا على صالة العاصمة الإدارية غدا الإثنين في رابع مباريات السلسلة.

كرة سلة – الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري كرة سلة – مباراة مثيرة.. الاتحاد يهزم الزمالك في الوقت الإضافي ويتقدم في سلسلة نصف النهائي مباشر كرة سلة - الزمالك (103)-(108) الاتحاد السكندري.. الفوز للأخضر انتهت كرة سلة - الاتصالات (75)-(81) الأهلي.. انتصار الأحمر مواعيد مباريات الأحد 29 مارس 2026.. كأس عاصمة مصر ودوري السلة دوري السلة الإفريقي – بقيادة مصرية.. خسارة أهلي بنغازي للمباراة الثانية مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: قبول تظلم الأهلي على عقوبة مدربه وتواجده أمام الاتصالات كرة سلة - الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لجماهيره لحضور مباراة الزمالك في الدوري
مران الزمالك - جلسة من معتمد جمال مع اللاعبين قبل ودية الشرقية للدخان 17 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري 29 دقيقة | كرة سلة
كأس عاصمة مصر - إنبي يكسر لعنة ربع النهائي برباعية ضد بتروجت 42 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة – مباراة مثيرة.. الاتحاد يهزم الزمالك في الوقت الإضافي ويتقدم في سلسلة نصف النهائي ساعة | كرة سلة
كورييري ديلو سبورت: كارلوس أجوستو يرغب في الرحيل عن إنتر.. ووجهتان محتملتان ساعة | الكرة الأوروبية
صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فرنسا – تغييرات من ديشامب لمواجهة كولومبيا ساعة | الكرة الأوروبية
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"
