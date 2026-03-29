القسم الثاني ب - حليم لـ في الجول: سأتواجد مع بدران أمام منتخب السويس رغم الإصابة

الأحد، 29 مارس 2026 - 17:47

كتب : رضا السنباطي

محمد حليم

أوضح محمد حليم المدير الفني لـ بورفؤاد أنه سيتواجد رفقة بدران علي المدرب العام في مباراة الفريق ضد منتخب السويس في دوري القسم الثاني (ب) رغم إصابة الثنائي.

وقال حليم لـ FilGoal.com: "تعرضت لشرخ إجهادي في وجه القدم ووضعت قدمي في الجبس لمدة شهر، وتعرض بدران علي المدرب العام للإصابة في وتر أكيليس".

وأضاف "حضرنا مران الفريق قبل مباراة منتخب السويس المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل، وسنتواجد في المباراة بشكل طبيعي".

لدينا عدد كبير من الاصابات ضمن صفوف الفريق، ويحتل بورفؤاد صدارة المجموعة برصيد 50 نقطة.

ويقضي نظام الدوري بصعود أول المجموعة الأولى أ لمواجهة أول المجموعة الأولى ب والفائز يصعد لدوري المحترفين.

كما يصعد فريق من المجموعة الثانية أ لمواجهة أول المجموعة الثانية ب والفائز يصعد لدوري المحترفين.

ويصعد أول المجموعة الثالثة أ لمواجهة أول المجموعة الثالثة ب والفائز يصعد لدوري المحترفين.

