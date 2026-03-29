اسكواش - مستمرة في صدارة التصنيف.. هانيا الحمامي تتوج بلقب أوبتاسيا
الأحد، 29 مارس 2026 - 17:36
كتب : محمد سمير
توجت هانيا الحمامي بلقب بطولة أوبتاسيا على حساب زميلتها نور الشربيني.
وتقام منافسات بطولة أوبتاسيا للاسكواش بمدينة ويمبلدون بإنجلترا وتختتم مساء اليوم الأحد.
وحافظت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على لقب بطولة أوبتاسيا للموسم الثاني على التوالي.
وتغلبت هانيا الحمامي على نور الشربيني بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 39 دقيقة.
وجاءت نتائج الأشواط (11-9، 12-10، 11-6).
وحسمت هانيا الحمامي استمرارها في صدارة التصنيف العالمي للعبة بعد الفوز بالمباراة.
ويقام نهائي الرجال بين مصطفى عسل والبيروفي دييجو إلياس.
ويأتي ذلك قبل أيام من انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش والمقرر لها 4 أبريل المقبل.
وتعتبر بطولة الجونة واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.
